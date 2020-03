UTK: kolej przewiozła w lutym więcej pasażerów - mniej towarów

Koleje przewiozły w Polsce w lutym tego roku 27,5 mln pasażerów i 18,1 mln ton towarów. W porównaniu do lutego 2019 r. oznacza to wzrost liczby pasażerów o 9,3 proc. i spadek masy towarów o 4,9 proc. - poinformował we wtorek Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w lutym wyniosła 62 km, a średnia odległość przewozu 1 tony w lutym wyniosła 229 km.

Jak dodał UTK, w pierwszych dwóch miesiącach tego roku przewieziono 56 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 8,4 proc.

Pod względem przewiezionych pasażerów w styczniu i lutym najwięcej podróżnych skorzystało z usług Polregio. Udział tego przewoźnika w rynku wyniósł 26,8 proc. Na drugim miejscu uplasowały się Koleje Mazowieckie z 17,9-proc. udziałem. Trzecie miejsce należy do PKP Intercity z 13,6-proc. udziałem.

"Wyniki przewozów pasażerskich w styczniu i lutym były optymistyczne. Jednak w najbliższych miesiącach wszystkich przewoźników czeka duży wysiłek by przewozy przywrócić do stanu sprzed epidemii" - stwierdził, cytowany w komunikacie, Ignacy Góra, prezes UTK.

Z danych UTK wynika też, że w styczniu i lutym przewieziono koleją 35,5 mln ton ładunków, co oznacza spadek o 8,3 proc. w porównaniu do pierwszych dwóch miesięcy ubiegłego roku.

Urząd podał, że największy udział, według masy przewiezionych towarów, przypadł w tym roku PKP Cargo (37,2 proc.) oraz DB Cargo Polska (18,1 proc.) i Lotos Kolej (5,2 proc.).