UTK: od 15 X podróże studentów tylko z przedłużoną ważnością legitymacji

Tylko do 14 października tego roku studenci i doktoranci w trakcie podróży pociągiem mogą posługiwać się legitymacjami, które ostatnie potwierdzenie ważności mają z semestru zimowego 2019/2020 - przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

Studenci i doktoranci nie musieli potwierdzać ważności legitymacji w związku z regulacjami wprowadzonymi po wybuchu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Z informacji UTK wynika, że aby móc dalej podróżować transportem zbiorowym na podstawie ulgi studenckiej, konieczne będzie wcześniejsze uzyskanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Urząd przypomina, że 15 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki uchylające czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z epidemią COVID-19. Przyniosło ono zmiany dla studentów i doktorantów - konieczność uzyskiwania fizycznych prolongat legitymacji na poszczególne semestry roku akademickiego.

Jak informuje UTK, podróżny bez ważnej legitymacji nie będzie mógł korzystać z ulgi ustawowej. Podczas kontroli biletów przewoźnik ma prawo do naliczenia mu opłaty dodatkowej w wysokości 40-krotności ceny najtańszego biletu normalnego.

W takiej sytuacji można ubiegać się o zwrot dodatkowo poniesionych kosztów lub umorzenie wezwania do zapłaty na zasadach wynikających z prawa przewozowego. Oznacza to, że w terminie 7 dni od daty przejazdu trzeba udokumentować przewoźnikowi, na drodze pisemnej reklamacji, uprawnienie do ulgowego przejazdu.

Do reklamacji należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię legitymacji studenckiej z prolongatą do 31 marca 2022 r. oraz dowód wniesienia opłaty manipulacyjnej i - odpowiednio - kopię biletu lub numer wezwania do zapłaty.

Jednocześnie Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości korzystania z ulgi studenckiej na podstawie zaświadczeń z uczelni.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl