UTK: punktualność pociągów w III kw. pogorszyła się

W trzecim kwartale 2021 r. do stacji końcowej punktualnie przyjechało niespełna 89 proc. pociągów pasażerskich oraz ponad 41 proc. pociągów towarowych - poinformował w poniedziałek Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Według UTK współczynnik punktualności w obu przypadkach w III kwartale osiągnął najniższą wartość w tym roku.

Kwartał wcześniej do stacji końcowej punktualnie przyjechało ponad 92 proc. pociągów pasażerskich.

Urząd poinformował, że przewoźnicy kolejowi uruchomili w trzecim kwartale niemal 567 tys. pociągów (prawie 452 tys. pasażerskich oraz ponad 115 tys. towarowych).

Z danych UTK wynika, że od lipca do września 2021 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 88,70 proc. pociągów pasażerskich (przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund). W stosunku do poprzedniego kwartału oznacza to spadek o ponad 3 punkty procentowe.

Wśród przewoźników pasażerskich uruchamiających więcej niż tysiąc pociągów miesięcznie, najwyższy wskaźnik punktualności w III kwartale odnotowała Warszawska Kolej Dojazdowa - 99,04 proc. Największy przewoźnik dalekobieżny w kraju - spółka PKP Intercity osiągnęła w tym okresie współczynnik punktualności na poziomie 66,12 proc. (prawie 12 punktów procentowych mniej niż w poprzednim kwartale).

Średnie kwartalne opóźnienie pociągów pasażerskich wyniosło ponad 21 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz ponad 9 minut dla wszystkich pociągów.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe, najwięcej opóźnień pociągów w trzecim kwartale wynikało z powodu wydłużonego lokowania podróżnych (związanego z dużą liczbą pasażerów), wydłużonego czasu przejazdu, naprawy lub wymiany taboru kolejowego oraz niewłaściwej organizacji prac budowlanych.

W lipcu występowały także niesprzyjające warunki meteorologiczne, w tym wyładowania atmosferyczne, które przyczyniły się do największych opóźnień pociągów w tym miesiącu.

"Początek wakacji był wyzwaniem dla przewoźników kolejowych. W lipcu poza niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi doszło również aż do trzech zdarzeń związanych z wykolejeniem pociągu. Wywołały one poważne zmiany w prowadzeniu ruchu kolejowego i niekorzystnie wpłynęły na punktualność znacznej liczby pociągów. W sierpniu i wrześniu punktualność już się poprawiła" - podsumowuje cytowany w komunikacie prezes UTK Ignacy Góra.

UTK poinformował też, że w III kwartale bieżącego roku do stacji końcowej punktualnie dojechało 41,09 proc. pociągów towarowych, przy czym w przypadku pociągów uruchamianych na terenie kraju współczynnik punktualności wyniósł 41,34 proc., natomiast w przypadku pociągów międzynarodowych 39,44 proc. Średnie kwartalne opóźnienie pociągu towarowego wyniosło 789 minut, czyli ponad 13 godzin.

