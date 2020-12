UTK: w listopadzie spadek przewozów pasażerskich, ale wzrost towarowych

W listopadzie tego roku koleją podróżowało 12,4 mln pasażerów, to o 17 mln mniej niż przed rokiem, natomiast pociągami towarowymi przewieziono 20,6 mln ton ładunków, czyli o 0,7 mln ton więcej niż rok temu - poinformował w czwartkowym komunikacie Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Według urzędu listopadowe wynik przewozów pasażerskich wskazują, że spodziewany spadek liczby pasażerów w 2020 r. o ponad 100 milionów w stosunku do 2019 r. jest właściwie pewny. W ubiegłym roku liczba pasażerów na kolei wyniosła niemal 336 mln.

UTK zaznacza, że mimo mniejszej liczby osób korzystających z usług kolei, przewoźnicy nie zmniejszyli w ostatnim okresie znacznie liczby połączeń zapewniając warunki przewozu pasażerów zgodne z reżimem sanitarnym.

"Zapotrzebowanie na transport pasażerski zmniejszyło się znacząco w wyniku trwającej pandemii. Trudno obecnie przewidzieć długość trwania ograniczeń związanych z pandemią. Trudno też prognozować wyniki przewozowe w kolejnych latach. Na liczbę pasażerów wpływać będzie choćby możliwość upowszechnienia się pracy zdalnej" - komentuje, wyniki cytowany w komunikacie, prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra.

Z danych UTK wynika, że w okresie 11 miesięcy 2020 r. liczba pasażerów wyniosła 196 mln, co w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego oznacza spadek o 36,4 proc.

Jak informuje prezes UTK, listopad był pierwszym miesiącem w tym roku, który pod względem wyników przewozów towarowych był lepszy od takiego samego okresu roku ubiegłego.

"Ten wynik oraz wzrosty odnotowywane sukcesywnie od czerwca świadczą o osiągnięciu pewnej stabilizacji. Pomimo dalszego oddziaływania pandemii na gospodarkę, łańcuch dostaw został zachowany. Od czerwca do listopada każdy kolejny miesiąc charakteryzował się wzrostami w stosunku do miesiąca poprzedniego, w przypadku wybranych grup towarów widoczny był bardzo duży wzrost zrealizowanych przewozów, co tylko potwierdza, że rynek przewozów towarowych szuka możliwości funkcjonowania w sytuacji pandemii koronawirusa" - powiedział prezes UTK.

Urząd poinformował, że w ciągu 11 miesięcy łączna masa przewiezionych towarów wyniosła 203,4 mln ton, co oznacza spadek o 7,3 proc. wobec styczeń - listopad 2019 r.