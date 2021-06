UTK: w roku pandemii każdy Polak statystycznie 5,5 raza jechał pociągiem

Każdy Polak statystycznie jechał w ubiegłym roku 5,5 raza pociągiem. Najczęściej podróżowali mieszkańcy województwa pomorskiego, bo prawie szesnaście razy - wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego.

W porównaniu do roku 2019 wskaźnik ten, nazywany wskaźnikiem wykorzystania kolei, spadł, ponieważ w przedpandemicznym roku statystycznie Polak podróżował koleją 8,7 raza.

Jak informuje UTK najwyższy wskaźnik wykorzystania kolei odnotowano w województwie pomorskim (15,9 w 2020 r.), tuż po nim plasuje się województwo mazowieckie (12,4 w 2020 r.). Jednocześnie w województwie mazowieckim liczba odprawionych pasażerów (67,4 mln) była większa niż w pomorskim (37,3 mln).

Urząd wskazuje, że wpływ na takie różnice ma kilka czynników. Przede wszystkim liczba mieszkańców województwa mazowieckiego jest prawie dwukrotnie wyższa (5,4 mln w 2020 r.) niż w województwie pomorskim (2,3 mln). Po drugie wynika to z dominującej roli PKP SKM w województwie pomorskim. Przewoźnik ten pełni kluczową rolę w przewozach pasażerskich w obrębie aglomeracji.

Ponadto wzdłużne położenie Trójmiasta sprzyja wykorzystaniu pociągów jako naturalnej części transportu miejskiego. Nie bez znaczenia jest też to, że składy PKP SKM poruszają się po wydzielonej, niezależnej linii kolejowej, charakteryzuje je duża częstotliwość kursowania dostosowana do potrzeb korzystających, co wpływa na efektywne wykorzystanie kolei w województwie.

Na trzecim miejscu pod względem podróży koleją na mieszkańca znalazło się województwo dolnośląskie, gdzie średnio mieszkaniec skorzystał z przejazdu pociągiem 6,6 raza.

Tylko w pierwszych trzech województwach, które znalazły się w rankingu, zanotowano wskaźnik powyżej średniej krajowej.

Najniższy wskaźnik wykorzystania kolei odnotowano w ubiegłym roku w województwach podlaskim i podkarpackim (po 1,3 podróży na jednego mieszkańca tych województw).

UTK wskazuje, że bez względu na sytuację rynku przewozów kolejowych wywołaną pandemią w 2020 r. istnieje nadzieja na sukcesywną odbudowę w 2021 r. i w kolejnych latach. Według UTK w tym celu nieodzowne są działania promujące kolej.

