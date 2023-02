UTK: w styczniu br. koleją podróżowało ponad 8 mln osób więcej niż rok temu

Kolej przewiozła w styczniu tego roku ponad 29,6 mln osób, czyli o 8,2 mln więcej niż rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 38,3 proc. w stosunku do stycznia 2022 r., kiedy to z usług kolei skorzystało 21,4 mln podróżnych - poinformował we wtorek Urząd Transportu Kolejowego.

Jak wskazał UTK, tegoroczny wynik był najwyższy spośród wszystkich osiągniętych w styczniu od 2012 r.

Średnia odległość przejazdu pasażera w styczniu 2023 r. wyniosła 62,9 km, co oznacza, że była 1,8 km dłuższa (2,9 proc.) niż w styczniu 2022 r.

Z danych UTK wynika ponadto, że w styczniu 2023 r. koleją przewieziono prawie 20,4 mln ton towarów, co w zestawieniu ze styczniem ubiegłego roku oznacza wzrost o 0,7 mln ton (3,7 proc.). Średnia odległość przewozu wyniosła prawie 265 km, co oznacza wzrost o 31 km (13,2 proc.) wobec stycznia 2022 r.

