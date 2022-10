Utrzymanie wartości złotówki będzie bardzo trudne

Należy zacieśniać politykę pieniężną w kierunku zmniejszania poziomu inflacji - radzi w rozmowie z WNP.PL członek Rady Polityki Pieniężnej Przemysław Litwiniuk.

Można się zastawiać, czy ta pauza w cyklu podwyżek stóp procentowych nie była przedwczesna - komentuje zatrzymanie podwyżek Litwiniuk.

Rada Polityki Pieniężnej może rozważyć powrót do korzystania z podstawowego narzędzia, jakim jest poziom stóp.

Budżet nie jest obecnie, stosownie do postanowień Konstytucji, podstawowym aktem, na podstawie którego prowadzi się gospodarkę finansową państwa – uważa nasz rozmówca.

Czy chwilowe zatrzymanie podwyżek stóp procentowych, z czym mieliśmy do czynienia na ostatnim posiedzeniu RPP, to jest chwilowy oddech, czy strategia związana z utrzymaniem wzrostu gospodarczego?

- W moim przekonaniu należy zacieśnić politykę pieniężną w kierunku zmniejszania stopy inflacji. Rada Polityki Pieniężnej musi dostrzegać skutki swoich działań w horyzoncie czasowym. Spodziewane spowolnienie gospodarcze może mieć korzystny wpływ na zjawiska inflacyjne, ale obecnie – przy tak silnym rynku pracy, z jakim mamy do czynienia w Polsce i przy nadal dość dobrych danych z gospodarki – można rzeczywiście zastanawiać się, czy ta pauza w cyklu podwyżek nie była przedwczesna.

Rozumiem osoby, które przedstawiają oceny negujące trafność takiej decyzji. Rosnąca i uporczywa inflacja może być uznana za kluczowy argument w tej dyskusji. Nie można jednak wykluczyć, że zarząd NBP będzie w najbliższym czasie korzystał z innych instrumentów polityki pieniężnej w ramach operacji otwartego rynku. To jest kompetencja zarządu.

Oczywiście dostrzegam również ograniczoną w obecnych warunkach skuteczność polityki pieniężnej prowadzonej wyłącznie za pomocą stóp procentowych. Jednak gdyby miało okazać się, że zarząd NBP nie podejmie efektywnych działań, które znajdują się w przypisanej mu palecie instrumentów, to Rada będzie rozważać powrót do korzystania z podstawowego narzędzia, jakie jest w jej rękach.

Bierność banku centralnego w czasie, gdy mamy do czynienia z rosnącą, rozlewającą się inflacją, z coraz wyższą i uporczywą inflacją bazową, przy jednoczesnej aktualnej i zapowiadanej ekspansywnej polityce fiskalnej, byłaby poważnym błędem. Dlatego myślę, że perspektywa zacieśniania polityki pieniężnej jest wciąż aktualna.

Propozycja rządu dotycząca łagodzenia skutków wysokich cen energii odnosi się już nie tylko do obywateli, ale także do podmiotów gospodarczych. Kiedy skończą się możliwości budżetowe finansowania takich projektów?

- Pracując w RPP, powinienem oczywiście uwzględniać politykę rządu, liczyć się z nią, z jej skutkami. Jestem jednak bardzo powściągliwy w jej komentowaniu. Natomiast moją odpowiedzią na taką politykę fiskalną jest postawa w głosowaniach nad polityką pieniężną.

Oczywiście pożądane z punktu widzenia efektywności w zwalczaniu inflacji byłoby zaciskanie także polityki budżetowej - ostrożne postępowanie z deficytem budżetowym, wielkością wydatków nieinwestycyjnych.

Nad opinią do projektu budżetu państwa będziemy pracować w listopadzie. Niestety, ze świadomością, że ów budżet nie jest obecnie, stosownie do postanowień Konstytucji, podstawowym aktem, na podstawie którego prowadzi się gospodarkę finansową państwa. Mamy bowiem do czynienia z dużym zaangażowaniem środków na różnych parabudżetowych funduszach, pozostających poza kontrolą parlamentu.

Czy w pańskiej ocenie powinny być podejmowane działania na rzecz umocnienia kursu polskiej waluty, co mogłoby skutkować zmniejszeniem zewnętrznych szoków proinflacyjnych?

- Umocnienie waluty byłoby nie tylko korzystne w walce z inflacją, ale także zgodne z fundamentami polskiej gospodarki. Stabilność kursu złotego względem głównych walut obcych ma również ogromne znaczenie dla kondycji i perspektyw polskich przedsiębiorców. Poza tym Polska powinna dokładać starań, by budować i umacniać swój wizerunek jako miejsca przyjaznego do prowadzenia biznesu, do bezpiecznego inwestowania.

Dlatego bardzo pomocne byłoby uspójnienie i uproszczenie polskiego systemu podatkowego, udrożnienie wymiaru sprawiedliwości, aby był efektywny, aby nie było wątpliwości dotyczących statusu sądów i sędziów. Wtedy na pewno byłoby więcej przesłanek przemawiających za umocnieniem polskiego złotego.

Dzisiaj wiem, że w okolicznościach międzynarodowych, w obliczu rosnących stóp procentowych chociażby w Stanach Zjednoczonych, bardzo trudno o zachowanie odpowiedniej wartości złotego w warunkach płynnego kursu.

