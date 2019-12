Utworzono Śląski Klaster Internetu Rzeczy

Tworzeniu produktów i rozwiązań dla internetu rzeczy ma sprzyjać nowy klaster. Śląski Klaster Internetu Rzeczy będzie działał poprzez rozwijanie współpracy między zainteresowanymi firmami, instytucjami naukowymi oraz administracją i organizacjami wsparcia biznesu z regionu.

O podpisaniu umowy dotyczącej powstania Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy (Silesia IoT Cluster SINOTAIC), jako pierwszego w Polsce podmiotu o takim charakterze, poinformowała Jadwiga Witek, rzeczniczka Politechniki Śląskiej, która jest jednym z założycieli tej organizacji.

Jak zaznaczyła, jednym z głównych zadań klastra ma być rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi oraz administracją publiczną i organizacjami wsparcia biznesu woj. śląskiego.

Głównym celem powołania klastra jest tworzenie produktów i rozwiązań dla internetu rzeczy, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.

W ramach klastra przewidziane są m.in. wspólne projekty badawcze i wdrożeniowe oraz efektywny transfer i komercjalizacja ich wyników w ramach działalności biznesowej.

Założyciele klastra przekonują, że wprowadzenie do regionalnej gospodarki technologii związanych z szeroko pojmowanym internetem rzeczy jest konieczne, by zwiększać konkurencyjność oraz innowacyjność regionu, a także utrzymywać tempo jego rozwoju oraz transformacji - od przemysłu ciężkiego do gospodarki opartej na najnowszych technologiach.

Klaster ma również odpowiadać za stworzenie w woj. śląskim centrum wdrożeniowego w zakresie internetu rzeczy - poprzez integrację wypracowywanych rozwiązań.

Inicjatorami powołania klastra są samorząd woj. śląskiego i firma Smart Secure Networks, która jest również jego koordynatorem. Członkami klastra zostały firmy: APA GROUP i Cyberus Labs, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Fundusz Górnośląski, spółki Revolve Bandała, Grzywa, Kaprusiak oraz SPIN-US, a także Uniwersytet Śląski.

Powołanie klastra zainicjowano podczas Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec, które odbyło się pod koniec października br. w Katowicach. Jak informowały służby prasowe Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego, władze regionu wsparły wówczas ideę współzałożyciela spółki Cyberus Labs Marka Ostafila.

"Klaster ma na celu przede wszystkim wykorzystanie potencjału podmiotów działających na Śląsku w obszarze internetu rzeczy i tworzenie na Śląsku, globalnych rozwiązań i produktów przeznaczonych na rynek IoT. Nie ma to jednak być outsourcing dla firm zewnętrznych, tylko centrum tworzące własne rozwiązania na potrzeby rynku światowego" - mówił cytowany wówczas Ostafil.

"Na istniejący potencjał składają się nie tylko firmy w branży IoT, ale instytuty badawcze, uczelnie i inne jednostki działające w obszarach, w których coraz częściej wdrażane są systemy internetu rzeczy, jak kopalnie, szpitale, zakłady przemysłowe i całe miasta" - wyjaśniał Ostafil.

Jego inicjatywa spotkała się z poparciem marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego. "Dzisiejszy globalny świat zmierza w stronę automatyzacji i wykorzystywania technologii i maszyn w tworzeniu dóbr. Dodatkowo woj. śląskie jest w transformacji, między przemysłem ciężkim a nowymi technologiami" - akcentował wówczas Chełstowski.

Przypominał, że regionalne specjalizacje opierają się na energetyce, ICT, medycynie, zielonej gospodarce oraz przemysłach wschodzących.

"Rozwijająca się technologia dla internetu rzeczy idealnie wpisuje się w specyfikę każdej z tych branż, dlatego inicjujemy Śląski Klaster Internetu Rzeczy, jako współpracę różnych sektorów życia gospodarczego w celu stworzenia efektywnego narzędzia w naszym województwie zajmującego się zagadnieniami internetu rzeczy" - deklarował marszałek.