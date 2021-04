Uzgodnienia z Lewicą będą wkomponowane w cały Krajowy Program Odbudowy - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że rząd przeprowadzi wszystkie procedury tak, by można było do końca kwietnia wysłać KPO do Komisji Europejskiej.

"Uzgodnienia z Lewicą będą wkomponowane w cały Krajowy program odbudowy, dlatego przeprowadzimy w ramach Rady Ministrów odpowiednie procedury tak, żeby można było zdążyć z wysłaniem programu do końca kwietnia do Komisji Europejskiej" - powiedział Morawiecki pytany na konferencji prasowej o ewentualne dodatkowe posiedzenie rządu w tej sprawie. Rano we wtorek premier spotkał się z przedstawicielami Lewicy, którzy przedstawili swoje uwagi do KPO.

Zapytany o dodatkowe posiedzenie Sejmu w sprawie uchwalenia ustawy dotyczącej ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, której projekt przyjął we wtorek rząd, premier zaznaczył, że jest to kwestia uzgodnień politycznych - także z opozycją.

"Oczywiście bardzo mi zależy na tym, żeby poparcie było jak najszersze, gdyż jest to narodowy program odbudowy po Covid-19 i wszyscy Polacy z tego programu skorzystają" - zapewnił szef rządu.

Ratyfikacja przez państwa członkowskie decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE jest konieczna do uruchomienia Funduszu Odbudowy, w ramach którego Polska ma uzyskać ponad 58 mld euro. Pieniądze te mają być rozdysponowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl