Uzyskanie reparacji od Niemiec nie będzie łatwe i szybkie

Uzyskanie od Niemiec odszkodowań za straty wojenne nie będzie łatwe i szybkie, ale należało to zrobić z powodów ekonomicznych, a także dla naszej godności - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Zamościa.

"W wyniku operacji z roszczeniami, bardzo ważnej operacji, która na pewno nie przyniesie wyników ekonomicznych szybko, ale w pewnym momencie, jeżeli będziemy tu postępowali konsekwentnie i z wielką energią, ale także pewnymi nakładami, to sądzę, że Niemcy uznają, że straty reputacyjne, jakie ponoszą z tego powodu są tak duże, że jednak uznają, że warto podjąć rozmowy na temat tych reparacji" - powiedział Kaczyński. Według niego "to już będzie pierwszy krok do ich uzyskania".

Szef Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że uzyskanie odszkodowania od Niemiec za straty poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej "nie będzie łatwe, nie będzie szybkie".

Podkreślił, że jednak "należało to zrobić dla naszej przyszłości ekonomicznej, bo to byłoby oczywiście potężne wsparcie, ale także dla naszej godności, dla naszego statusu, dlatego, żeby tych Polaków, którzy się wstydzą mówić po polsku, kiedyś na Zachodzie było coraz mniej".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl