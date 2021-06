VAT na przesyłki z Chin nie tak prędko. Budżet może ucierpieć

Odroczenie wejścia w życie pakietu VAT e-commerce to 100 mln strat dla budżetu państwa miesięcznie, a dla polskich firm niemożność konkurowania z m.in z chińskimi portalami sprzedażowymi - powiedział prezes Związku "Cyfrowa Polska" Michał Kanownik.

W środę w Senacie podczas posiedzenia plenarnego zostały omówione sprawozdania Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, dotyczące nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzającej pakiet e-commerce.

W trakcie dyskusji zostały zgłoszone dodatkowe poprawki, którymi teraz mają się zająć obie komisje i przygotować wspólne sprawozdania.

Głosowanie nad ustawą planowane jest pod koniec obecnego posiedzenia Senatu.

"Jestem oburzony wnioskiem senatorów o odłożenie nowelizacji ustawy o VAT, która ma wdrożyć unijny pakiet VAT e-commerce" - powiedział Kanownik. Przepisy, zgodnie z założeniami, mają wejść w życie od 1 lipca br., a ich celem jest uszczelnienie system podatkowego w zakresie handlu internetowego i importu małych przesyłek z krajów trzecich UE.

Prezes Związku "Cyfrowa Polska", zrzeszające m.in firmy branży RTV i IT działające w Polsce, podkreślił, że przesunięcie wejścia w życie przepisów, oznacza ok. 100 mln strat dla budżetu państwa miesięcznie, a dla polskich firm niemożność konkurowania z m.in z chińskimi portalami sprzedażowymi.



"Odraczając wejście pakietu VAT e-commerce wydłużamy okres preferencyjnych warunków dla portali z poza UE, które wysyłają towary do Europy na niekonkurencyjnych warunkach, omijając obowiązki podatkowe. To są realne straty dla polskich przedsiębirców, którzy nie w stanie uczciwie konkurować z chińskimi portalami" - wskazał. Dodał, że dotyczy to tysięcy małych i średnich rodzimych przedsiębiorców, którzy sprzedają towary na portalach typu Allegro czy Amazon.

Zaznaczył, że implementację przepisów wprowadziło już większość krajów unijnych, a Polska może być jedynym krajem, który tego nie zrobi "z inicjatywy własnych parlamentarzystów".

Zastrzeżenia do ustawy

Biuro Legislacyjne Senatu zgłosiło trzy zastrzeżenia do przygotowanej przez rząd ustawy. Dotyczyły one ujęcia w niej zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Według Biura sprawy te nie były objęte projektem ustawy skierowanym do Sejmu przez Radę Ministrów i nie są związane z przedmiotem opiniowanej ustawy.

"Należy uznać, że są niezgodne z z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji, przez to że zostały uchwalone przez Sejm bez zachowania trybu wymaganego dla sejmowego postępowania ustawodawczego, z naruszeniem zasady trzech czytań projektu i z naruszeniem przepisów dot. procedury ustawodawczej" - tłumaczyli legislatorzy.

Drugim zastrzeżeniem był zbyt krótki okres vacatio legis, który nie będzie uwzględniał konstytucyjnych standardów dotyczących jego odpowiedniości i przy założeniu szybkiego procedowania ustawy będzie wynosić 11 dni.

"Opóźnienie we wdrażaniu dyrektywy nie może stanowić wytłumaczenia dla nieprawidłowego vacatio legis, niektóre unormowania ustawy ewidentnie pogarszają sytuację prawną jej adresatów" - argumentował przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu. "Biuro legislacyjne proponuje, aby komisja rozważyła zmianę jej wejścia w życie na dzień 1 września br." - stwierdził. Trzecia uwaga dotyczyła względów "poprawnej techniki legislacyjnej" i obejmowała również poprawki redakcyjne.

Senator Adam Szejnfeld (KO) w dyskusji dotyczącej projektu zgłosił wątpliwości co do trybu procedowania ustawy, który jego zdaniem narusza konstytucyjne normy.

