Vehis ma 1,3 mld zł na rozwój sprzedaży samochodów

1,3 mld zł - kapitał na rozwój w takiej wysokości uzyskała spółka Vehis. Wsparcia finansowego udzielą firmie Santander Corporate & Investment Banking i Goldman Sachs Asset Management Private Credit.

Pozyskane finansowanie to pierwsze tego typu w Polsce i opiera się na mechanizmie sekurytyzacji.

W przypadku Vehis sekurytyzacja wierzytelności będzie następowała natychmiastowo po zawarciu umowy z leasingobiorcą.

Pozyskany przez spółkę kapitał na rozwój ma pozwolić przede wszystkim na sfinansowanie portfela ponad 12 tys. samochodów.

Pozyskane przez Vehis finansowanie przeznaczone będzie na rozwój firmy, przede wszystkim na wzmocnienie oferty sprzedawanych pojazdów, a także zapewnienie dla nich m.in. ubezpieczenia i wsparcia serwisowego.

- Pozwoli nam ono na istotne zwiększenie skali działalności. Zamierzamy dynamicznie rosnąć, sprzedawać jeszcze więcej naszych produktów związanych z finansowaniem samochodów, poszerzać gamę oferowanych przez nas usług, a naszym klientom dać pełen komfort posiadania samochodu bez zbędnych kłopotów - powiedział Grzegorz Tracz, prezes Vehis.

Jak zastrzega, to pierwsza tego typu transakcja w Polsce. Przeprowadziły je Santander Corporate & Investment Banking i Goldman Sachs Asset Management Private Credit, a więc międzynarodowe instytucje finansowe.

Opiera się na mechanizmie sekurytyzacji. Do tej pory podobne transakcje dotyczyły istniejących, zweryfikowanych portfeli i zazwyczaj przewidywały wsparcie zabezpieczające ze strony macierzystych organizacji. W przypadku Vehis sekurytyzacja wierzytelności będzie następowała natychmiastowo po zawarciu umowy z leasingobiorcą. Takie rozwiązanie potwierdza wysoką jakość aktywów spółki.

Zdaniem przedstawicieli Vehis, przekonanie tych instytucji finansowych do udzielenia wsparcia finansowego stanowiło dla firmy spore wyzwanie, zwłaszcza, że dotyczyło ono tak trudnego i nieprzewidywalnego dziś rynku.

- Podobnie jak nasi nowi partnerzy finansowi, jestem przekonany co do dalszych perspektyw wzrostowych i do tego, że Vehis wnosi na ten rynek nową jakość. Enterprise Investors będzie dalej aktywnie wspierał dynamiczny rozwój spółki - mówi Dariusz Prończuk, partner zarządzający w Enterprise Investors, odpowiedzialny za inwestycję w spółkę., zaś Grzegorz Tracz dodaje, że jego firma w przyszłości zamierza ubiegać się o dofinansowanie w taki sam sposób.

Pozyskany przez spółkę kapitał na rozwój pozwoli, w pierwszym kroku, na sfinansowanie portfela ponad 12 tys. samochodów.

Vehis to spółka należąca do funduszu Enterprise Investors. Znajdujące się w swojej ofercie samochody Vehis sprzedaje przez platformę internetową, a także własnych sprzedawców i partnerów.

