VeloBank ma nowego prezesa. Jest zgoda KNF

VeloBank ma oficjalnie nowego prezesa. Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powołanie na to stanowisko Adama Marciniaka, dotychczasowego wiceprezesa, który kierował pracami zarządu banku.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) 27 stycznia 2023 roku jednogłośnie zgodziła się na powołanie Adama Marciniaka na prezesa VeloBanku.

Dotychczas był on wiceprezesem zarządu i pełniącym obowiązkiem prezesa VeloBanku, czyli banku powołanego w wyniku przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku.

Adam Marciniak w połowie września 2022 r. zrezygnował ze stanowiska wiceprezesa CCC, które piastował od roku. Wcześniej przez wiele lat związany był z PKO BP. W największym polskim banku był m.in. członkiem zarządu odpowiedzialnym za technologię.

Adam Marciniak w 2033 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie i otrzymał tytuł magistra nauk informatycznych. W latach 2006-2007 studiował zarządzanie projektami IT na Politechnice Warszawskiej. Ukończył także studia podyplomowe Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

KNF 27 stycznia 2023 roku także jednogłośnie wyraziła zgodę na powierzenie Paulinie Strugale funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności VeloBanku.

Menedżerka karierę zawodową rozpoczęła w 1995 roku w warszawskim biurze KPMG, w którym do 2006 roku przeszła wszystkie stopnie kariery do stanowiska dyrektora. W grudniu 2006 rozpoczęła pracę na rzecz PKO/Credit Suisse TFI (obecnie PKO TFI) jako dyrektor zarządzający odpowiedzialny za operacje.

Z PKO BP związana była od lutego 2010 r., gdzie jako dyrektor odpowiadała za funkcję audytu wewnętrznego banku oraz całej grupy. Zasiadała także w zarządzie PKO Banku Hipotecznego.

Paulina Strugała jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta wydane przez Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), tytuł Executive MBA wydany przez Ecole Nationale des Ponts et Chaussees w Paryżu i University of Bristol.

