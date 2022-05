Vilsack: 2,5 mld dol. na zapełnienie luki na światowym rynku zbóż

USA przeznaczy 2,5 mld dol. na uzupełnienie luki powstałej na światowym rynku zbóż po ataku Rosji na Ukrainę - powiedział w poniedziałek sekretarz rolnictwa Stanów Zjednoczonych Tom Vilsack. Dodał, że do Senatu USA trafił kolejny pakiet pomocy, w którym uwzględniono m.in. pokrycie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy.

Sekretarz Stanu zaznaczył, że Stany Zjednoczone potępiają wykorzystywanie głodu jako broni wojennej oraz kradzież zbóż, do której masowo dochodzi na Ukrainie. "Będziemy czynić wszystko, żeby uniemożliwiać Rosji czerpanie korzyści z tej kradzieży" - zapowiedział. Zaznaczył, że inwazja na Ukrainę jest atakiem nie tylko na jeden kraj, ale jest atakiem na demokrację.

Wskazał, że departament rolnictwa Stanów Zjednoczonych ogłosił "powstanie grantu w wysokości 2,5 mld dol. na rzecz zakupu zbóż" i uzupełnienie luki, która powstała na światowym rynku. "Jest wiele krajów na świecie, które były uzależnione od zakupu zbóż z Ukrainy. Niestety, ze względy na zakłócenia spowodowane wojną, ich potrzeby mogą nie być spełnione. Dlatego należy uruchomić zasoby, które mają na celu zapełnienie tej luki" - powiedział.

Vilsack poinformował też, że departament stanu rozważa uruchomienie kolejnego pakiet pomocy dla Ukrainy, który - jak wskazał - został już uchwalony przez Izbę Demokratów i teraz trafił do Senatu. Jak powiedział pakiet ma zapewnić m.in. pomoc humanitarną oraz "bierze pod uwagę pokrycie kosztów popytu uchodźców".

Polityk powiedział też, że inne kraje również muszą dołożyć wszelkich wysiłków, by zwiększyć produkcję żywności. "Musimy jako wspólnota światowa współpracować, by uczynić rynek jak najbardziej przejrzystym, jeśli chodzi o ceny" - wskazał. Dodał, że to zapobiegnie spekulacji.

