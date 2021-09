Volkswagen Crafter trafił do uczniów w Swarzędzu; będzie służył do nauki zawodu

Wyprodukowany w zakładach Volkswagen Poznań we Wrześni Volkswagen Crafter trafił do Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu. Będzie tam wykorzystywany w celach dydaktycznych, m.in. w realizacji zajęć praktycznych przez uczniów w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych.

Volkswagen Poznań współpracuje z Zespołem Szkół Nr 1 w Swarzędzu od 16 lat. W placówce młodzież może uzyskać odpowiednie kwalifikacje m.in. w takich zawodach jak: automatyk - z elementami mechatroniki, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych oraz mechatronik.

Uczniowie klas patronackich Volkswagen Poznań mają w Swarzędzu do dyspozycji odpowiednio wyposażony, korzystający z najnowszych technologii i rozwiązań warsztat. Teraz, w zdobyciu odpowiednich umiejętności i kwalifikacji w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, dodatkowo ma pomóc uczniom udostępniony przez spółkę Volkswagen Poznań samochód - Volkswagen Crafter.

Instruktor praktycznej nauki zawodu w Volkswagen Poznań Piotr Osiński podkreślił, że "to właśnie z myślą o uczniach kształcących się w zawodzie elektromechanik samochodowy powiększyliśmy wyposażenie warsztatu szkolnego o samochód Volkswagen Crafter wyposażony w dwulitrowy, czterocylindrowy silnik Diesla". "Dzięki temu, uczniowie będą mogli poznać tajniki montażu i demontażu oraz poszerzą umiejętności z zakresu diagnostyki samochodowej nie tylko w teorii ale i w praktyce" - zaznaczył.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu Przemysław Jankiewicz podkreślił natomiast, że "stworzenie doskonałych warunków dla rozwoju zawodowego młodzieży to jedno z najważniejszych zadań naszej szkoły". Jak mówił, "wykształcenie specjalistów nie byłoby możliwe gdyby nie pomoc naszych partnerów z Volkswagen Poznań. Niezmiernie cieszy mnie to, że nasze cele spotykają się w jednym punkcie: wykształcony fachowiec, pożądany na rynku pracy".

Członek zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji Jolanta Musielak wskazała, że "kształcenie zawodowe zorganizowane pod patronatem Volkswagen Poznań otwiera przed młodymi ludźmi bardzo szerokie perspektywy i tworzy kluczową podstawę bezpiecznej przyszłości zawodowej dla wielu z nich. I to zabezpieczenie jest cennym atutem - zarówno dla uczniów oraz absolwentów, jak i dla samej firmy".

"Wieloaspektowy proces kształcenia jest optymalnie dopasowany do potrzeb współczesnego rynku i do potrzeb samej spółki Volkswagen Poznań. Wszyscy absolwenci, którzy na zakończenie kształcenia spełniają kryteria przyjęć, zasilają szeregi załogi zakładów w Poznaniu lub we Wrześni, a najlepsi uczniowie biorą udział w wymianach międzynarodowych, podczas których mogą poznać pracę w zróżnicowanych zespołach odbywając praktyki w innych fabrykach Grupy Volkswagen w Europie" - dodała.

Starosta Poznański Jan Grabkowski podczas uroczystości przekazania samochodu zaznaczył, że "rynek pracy odczuwa dzisiaj mocno brak dobrze wykształconych fachowców".

"Przewidując taką sytuację już kilkanaście lat temu postawiliśmy na szkolnictwo branżowe. Żeby jednak edukacja tego typu miała sens, trzeba zapewnić młodym ludziom praktyki na wysokim poziomie. Zgodnie z wybranym zawodem muszą szukać nie tylko rozwiązań teoretycznych, ale też wprowadzać je w życie. Samochody treningowe dadzą naszym uczniom taką możliwość. Będzie to praktyczny sprawdzian ich umiejętności" - mówił.

"Inicjatywa przekazania samochodu Zespołowi Szkól nr 1 w Swarzędzu wpisuje się w podstawy kształcenia dualnego, które powiat poznański wspólnie z firmą Volkswagen Poznań prowadzi od 2005. Wtedy w swarzędzkiej +Jedynce+ ruszyła pierwsza klasa patronacka. Dziś o miejsce w takich oddziałach ubiega się bardzo wielu chętnych. To pokazuje, że młodzież dostrzega w nich szansę na lepszą przyszłość" - zaznaczył starosta poznański.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl