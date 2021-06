Volkswagen Poznań uruchomił pracowniczy program szczepień przeciw COVID-19

Spółka Volkswagen Poznań poinformowała w środę o uruchomieniu programu szczepień pracowników przeciw COVID-19. VWP to największy pracodawca w Wielkopolsce, zatrudniający w czterech zakładach w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni 10 tys. osób.

Rzeczniczka spółki Patrycja Kasprzyk podała, że szczepienia realizowane będą na terenie zakładu w Poznaniu oraz w dwóch wybranych punktach szczepień w szpitalach w Poznaniu i Wrześni.

Chętni pracownicy Volkswagen Poznań zostaną zaszczepieni w czwartek, piątek i sobotę. W pierwszym etapie zakłada się zaszczepienie ok. 500 osób - pracowników spółki i członków ich rodzin. W przypadku większego zainteresowania uruchomione zostaną dodatkowe terminy.

"Od samego początku pandemii Volkswagen Poznań stara się stwarzać bezpieczne warunki, by zapobiegać i ograniczać rozprzestrzenianie się wirusa wśród naszej załogi. Jeszcze w marcu ub.r. wprowadziliśmy szereg usprawnień i zmian mających na celu ochronę zdrowia. Później uruchomiliśmy bezpłatne i dobrowolne punkty testowania na obecność koronawirusa. Teraz gorąco zachęcamy do szczepień i tworzymy optymalne warunki, by jak największa liczba pracowników mogła je przyjąć" - powiedziała Jolanta Musielak z zarządu VWP.

Zarząd spółki zadecydował, że każdemu z pracowników, który udawał się będzie na szczepienie, przyznany zostanie dodatkowy dzień wolny od pracy. Oznacza to, że każdy zatrudniony w VWP, by przyjąć dwie dawki szczepionki, w określonym czasie dostanie dwa dodatkowe wolne dni. Dotychczas z tej możliwości skorzystało ponad 2 tys. pracowników.

