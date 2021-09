Von der Leyen w Katowicach: wszyscy skorzystamy na transformacji gospodarki

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, z trybuny rozpoczętego dziś w Katowicach Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) przekonywała, że włączenie się w budowę gospodarki, która „rozwija się bez konieczności niszczenia planety”, może być korzystne dla wszystkich. - By osiągnąć nasz cel, musimy działać wspólnie. Potrzebujemy przedsiębiorców, inwestorów, miast takich jak Katowice. Potrzebujemy odważnych pomysłów - apelowała przewodnicząca KE.

Transformacja, jak zapewniła przewodnicząca Komisji, musi dokonać się przy sprawiedliwie rozłożonych obciążeniach – z myślą o tych, których droga do celu jest dłuższa.

Największy klimatyczny program inwestycyjny na świecie to, zdaniem szefowej KE, szansa na odbudowę i przebudowę gospodarki.

Von der Leyen przypomniała racje twórców Zielonego Ładu i szerzej – kluczowe założenia europejskiej polityki klimatycznej.



- Nie możemy dłużej opierać gospodarki na węglu. Środowisko naturalne nie jest w stanie ponieść związanego z tym kosztu, a szkody wyrządzone klimatowi są już zbyt poważne. Coraz częściej jesteśmy świadkami klęsk żywiołowych - argumentowała szefowa KE.





Jej zdaniem gospodarki krajów Unii mogą rozwijać się bez konieczności niszczenia środowiska. Europejskie firmy już teraz, jak zauważyła, uwzględniają zieloną transformację w swoich modelach biznesowych, a coraz więcej konsumentów domaga się produktów minimalizujących wpływ produkcji na zmiany klimatu i środowisko.





Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na ważne dla Polski i polskiej gospodarki zjawiska składające się na trwającą już transformację europejskiej gospodarki: dynamiczny rozwój zielonej energetyki (przede wszystkim sektora offshore, na który zdecydowanie stawia polska polityka energetyczna) czy – promowaną w rządowych strategiach – produkcję na rzecz rozwoju elektromobilności.





Unijny plan odbudowy oraz środki z unijnego budżetu dają, zdaniem von der Leyen, możliwość zainwestowania 500 miliardów euro w działania przybliżające do osiągnięcia celów klimatycznych.



- To największy klimatyczny program inwestycyjny na świecie – podkreśliła Przewodnicząca.

Zwróciła też uwagę na znaczenie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – jego celem jest wspieranie regionów, których droga do transformacji będzie dłuższa - oznajmiła.





- Stworzyliśmy Społeczny Fundusz Klimatyczny w celu obniżenia kosztów energii oraz transportu ponoszonych przez słabiej przygotowane do zmiany gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa - zaznaczyła.

Ta solidarnościowa deklaracja dobitnie wybrzmiała na Śląsku, choć dotyczy także innych regionów Polski i Europy.

- Musimy działać wspólnie. Razem możemy stworzyć gospodarkę bezemisyjną, która będzie służyć człowiekowi i naturze - apelowała von der Leyen. - Potrzebujemy przedsiębiorców, inwestorów, miast takich jak Katowice. Potrzebujemy świeżych i odważnych pomysłów ze wszystkich grup tworzących nasze społeczeństwo.





W konkluzjach wystąpienia pojawił się zgodnie z oczekiwaniami motyw nowego europejskiego Bauhausu – ruchu kulturowego skupionego wokół Europejskiego Zielonego Ładu, któremu van der Leyen patronuje osobiście i z dużym zaangażowaniem.





Dobre miejsce na europejską debatę

- Czyż istnieje lepsze miejsce na debatę o odbudowie Europy? - pytała retorycznie szefowa KE. - Przykład Katowic pokazuje nam, jak ogromne możliwości stwarza transformacja gospodarcza.

- Zapytaliśmy artystów, projektantów, naukowców i inżynierów, w jaki sposób pogodzić założenia zrównoważonego rozwoju ze stylem. Jak będą wyglądały w przyszłości nasze miasta i wsie? Jak powinny wyglądać ubrania, które są modne, a zarazem zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju? Jak możemy zamienić nasze budynki w filtry, które usuwają dwutlenek węgla z atmosfery? - opisywała ideę jego inicjatorka. - Nowy europejski Bauhaus wzbogaca Europejski Zielony Ład o element kulturowy i kreatywny. Zmienia go w coś namacalnego, czego możemy doświadczyć w naszym codziennym życiu - dodała.W wystąpieniu von der Leyen znalazły się odwołania do miejsca, w którym odbywa się Kongres. Międzynarodowe Centrum Kongresowe to część katowickiej Strefy Kultury – spektakularnego przedsięwzięcia zrealizowanego przy znacznym wsparciu funduszy unijnych na terenach byłej kopalni węgla kamiennego.Wątki poruszone w wystąpieniu rozwinęła dyskusja z udziałem europejskich i polskich polityków moderowana przez Jerzego Buzka, byłego przewodniczącego Europarlamentu, przewodniczącego Rady EEC. Debata ta wyznacza z kolei tematy, które znajdą kontynuację w prawie stu wydarzeniach kolejnych dni Europejskiego Kongresu Gospodarczego obejmujących szerokie spektrum problemów zmieniającej się gospodarki, Europy i świata.