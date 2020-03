W 2019 r. EBI wsparł inwestycje w Polsce kwotą 5,4 mld euro

Finansowanie grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) w Polsce sięgnęło w 2019 r. kwoty 5,4 mld euro, dzięki inwestycjom w infrastrukturę i środowisko oraz rosnącemu wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw - informuje w czwartek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Pieniądz rodzi pieniądz

- Dziś poinformowano o pożyczce w wysokości 480 mln euro dla LG Chem na budowę innowacyjnych baterii do pojazdów elektrycznych we Wrocławiu - napisano w komunikacie.Zgodnie z danymi EBI za zeszły rok projekty odpowiadające na potrzeby w zakresie infrastruktury przyciągnęły 1,68 mld euro, a projekty bezpośrednio związane z działaniem na rzecz klimatu i środowiska otrzymały 1,05 mld euro finansowania.Koleje przyciągnęły w 2019 r. największą część pożyczek EBI na projekty transportowe w Polsce (738 mln euro), więcej niż drogi (617 mln euro). W szczególności EBI sfinansował modernizację 195 km linii kolejowych PLK między Poznaniem a Szczecinem (E59) w ramach modernizacji korytarza Bałtyk-Adriatyk.EBI wspomógł też modernizację miejskich sieci ciepłowniczych w Bydgoszczy, Lublinie i Opolu, aby zwiększyć ich efektywność energetyczną, w ramach programu objętego gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Podpisano też umowę pożyczki w wysokości 64 mln euro na sfinansowanie budowy przez PGE trzech lądowych farm wiatrowych na wybrzeżu Bałtyku o łącznej mocy 97 MW.

- Łączny efekt linii kredytowych EBI (na około 1 mld euro), gwarancji i inwestycji kapitałowych EFI (na około 1,1 mld euro) pozwolił udostępnić polskim małym i średnim przedsiębiorstwo oraz spółkom o średniej kapitalizacji rekordową kwotę około 2 mld euro w postaci nowego finansowania - czytamy w komunikacie.



Zgodnie z informacją projekty z silnym komponentem innowacyjnym otrzymały 695 mln euro wsparcia, a około 480 mln euro zostało zainwestowane w naukę, wspierając badania na wczesnym etapie oraz projekty badawczo-rozwojowe krajowych ośrodków naukowo-badawczych w Krakowie i Warszawie, a także wspomagając programy edukacyjne i badawcze Polskiej Akademii Nauk.



Firma chemiczna PCC Rokita uzyskała pożyczkę w wysokości 45 mln euro na program modernizacji, w tym nowe Centrum Innowacji. EBI udzielił również pożyczki w wysokości 30 mln euro spółce Mabion - jest to pierwszy przypadek finansowania przez EBI firmy biotechnologicznej w Polsce.



Natomiast szpitale uniwersyteckie w Gdańsku i Lublinie otrzymały łączną pożyczkę w wysokości 91 mln euro na modernizację i rozbudowę swoich obiektów.



W komunikacie dodano, że Polska zajmuje piąte miejsce wśród krajów UE także pod względem pożyczek otrzymywanych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, finansowym filarem tzw. Planu Junckera. Plan ten, zainicjowany przez Komisję Europejską i EBI w 2015 r., umożliwia bankowi podjęcie większego ryzyka kredytowego w porównaniu do zwykłych operacji pożyczkowych EBI. To z kolei zachęca kapitał prywatny i publiczny do współfinansowania projektów inwestycyjnych.

- Do chwili obecnej w Polsce zatwierdzono 73 transakcji EFIS o wartości 3,9 mld euro. Projekty mają pobudzić inwestycje o łącznej wartości 21 mld euro - dodano.