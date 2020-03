W 2019 r. grupa Tauron zainwestowała ponad 1,8 mld zł w infrastrukturę sieciową

Grupa energetyczna Tauron, dostarczająca prąd do ok. 5,6 mln odbiorców w południowej Polsce, wydała w ubiegłym roku ponad 1,8 mld zł na inwestycje w zakresie modernizacji i rozwoju sieci oraz infrastruktury energetycznej - wynika z informacji firmy.

Należąca do grupy Tauron spółka Tauron Dystrybucja to największy w kraju dystrybutor energii. Jak podała grupa w środowym komunikacie, firma jest liderem w polskiej branży energetycznej pod względem utrzymania i rozwoju sieci dystrybucyjnej.

Jak podał Tauron, nakłady inwestycyjne w tym zakresie są uzupełniane środkami unijnymi. Tylko w ub. roku Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z grupy Tauron zawarł osiem kolejnych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych na łączną kwotę ponad 38 mln zł.

W tym roku Tauron Dystrybucja planuje zawarcie nowej umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" na budowę głównego punktu zasilania Pilzno wraz z linią zasilającą oraz ośmiu umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego, służących modernizacji kolejnych 80 km linii średniego napięcia w tym regionie.

W sumie w ciągu minionych sześciu lat dzięki 197 mln zł unijnego wsparcia spółka zmodernizowała ponad pół tysiąca kilometrów linii średniego i niskiego napięcia. Środki z Unii Europejskiej wspierają m.in. prace przy tzw. sieci inteligentnej, a także budowę i modernizację sieci napowietrznej, co umożliwia przyłączanie jednostek wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.

Wśród zakończonych w minionym roku projektów, realizowanych ze wsparciem unijnym, przedstawiciele grupy Tauron wymieniają m.in. kompleksową przebudowę stacji elektroenergetycznych 110/6 kV Janów w Katowicach oraz 110/6 kV Siemianowice. Modernizacja tej ostatniej wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji katowickiej oraz poprawę niezawodności dostaw prądu - wskazują przedstawiciele spółki.

Inne większe zadania, dofinansowane w minionym roku środkami unijnymi, to np. budowa dwóch linii kablowych na odcinku Ręczyn-Mikułowa, które pozwoliły na przyłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznych w gminie Zgorzelec.

W 2019 r. rozpoczęto też prace związane z budową magazynu energii elektrycznej przy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Cieszanowice w gminie Kamiennik. Przygotowywany tam stacjonarny system magazynowania energii ma przede wszystkim służyć poprawie parametrów jakościowych energii i stabilizacji pracy sieci elektroenergetycznej, a także lepszemu gospodarowaniu energią z farm wiatrowych.

Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, dysponujący siecią 235 tys. km linii energetycznych na obszarze blisko 58 tys. km kw. Rocznie firma przesyła ok. 50 tys. gigawatogodzin energii do ok. 5,6 mln klientów. Spółka jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.