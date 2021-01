W 2020 r. przybyło mniej działalności niż rok wcześniej

W 2020 roku zarejestrowano 262,9 tys. nowych działalności gospodarczych, podczas gdy rok wcześniej było ich 309,9 tys. - wynika z danych Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej. W stosunku do 2019 roku mniej było jednak zakończeń działalności i ich zawieszeń.

Pandemia wciąż straszy

- Ostatni kwartał przyniósł znaczący spadek aktywności w składaniu wniosków do CEIDG i to jest jedyny niepokojący sygnał od mikroprzedsiębiorców. Było to widać w każdej z kategorii. W pierwszych trzech kwartałach tego roku Polacy dużo chętniej brali sprawy w swoje ręce. Ci, którzy widzieli swoją szansę, zakładali nowe biznesy, a zamykanych definitywnie było dużo mniej, niż nowych. Ci, którzy nie widzieli szansy, zawieszali lub zamykali swoją działalność. Teraz tkwią w zawieszeniu czekając na lepsze czasy - mówi Jerzy Wonka, dyrektor ds. rozwoju firmy analitycznej InfoCredit.Według Jerzego Wonki druga fala epidemii i wzrost zachorowań na jesieni mogły mieć wpływ na decyzje mikroprzedsiębiorców. Na razie, gdy w wielu branżach obostrzenia są utrzymywane i przedłużane, a przychody znacząco niższe, trudno być optymistą i zakładać bądź odwieszać działalność. Stąd - być może - niższa liczba wniosków niż pod koniec 2019 r.Drugim czynnikiem może być dużo lepsza sytuacja na rynku pracy, niż mogłoby się wydawać jeszcze pół roku wcześniej. Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu wyniosła 6,2 proc. - wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Na początku 2020 r. wynosiła 5,5 proc. Załamanie gospodarki nie przyniosło więc znaczącego wzrostu bezrobocia.- Nadal wiele osób uważa, że etat w trudnych, niestabilnych czasach, jest lepszym pomysłem, niż zaczynanie biznesu na własną rękę. To także powód, dla którego wiele osób mogło wstrzymać się z rozpoczęciem działalności w ostatnim kwartale 2020 r. - dodaje Jerzy Wonka.