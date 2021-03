W 2020 roku było 3,9 tys. obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - GUS

W 2020 roku było 3,9 tys. obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - podał w środę GUS.

Według GUS w 2020 roku zdecydowana większość usług oferowanych w obiektach służących poprawie kondycji fizycznej to zajęcia fitness (ok. 85 proc.) oraz trening w siłowni (ok. 81 proc.).

GUS szacuje, że w 2020 roku w okresach, w których nie obowiązywały ograniczenia związane z pandemią COVID-19, w aktywności fizycznej uczestniczyło około 47 proc. ludności.

GUS szacuje też, że w czasie obowiązywania obostrzeń prawie 2 proc. obiektów oferowało klientom treningi online.