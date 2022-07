W 2021 r. BGK wygenerował 122 mld zł wsparcia dla gospodarki

W ubiegłym roku BGK wygenerował 122 mld zł wsparcia dla gospodarki w postaci kredytów oraz gwarancji. Bank otrzymał rekordową liczbę wniosków na budowę prawie 5 tys. mieszkań społecznych i spółdzielczych - poinformował w piątek Bank Gospodarstwa Krajowego.

W piątek Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) opublikował raport CSR (Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu). Bank "chce osiągnąć pozycję lidera programów na rzecz zrównoważonego rozwoju".

W informacji prasowej przypomniano, że w 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła zestaw 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs) oraz 169 powiązanych z nimi zadań w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości. Uwzględniają one dążenie do równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. "Poprzez realizację swojej strategii BGK przyczynia się do osiągnięcia wszystkich Celów Zrównoważonego Rozwoju, skupia się na jedenastu z nich" - zapewnił bank.

Z podstawowych danych za rok 2021 wynika, że wynik netto BGK wyniósł 695,6 mld zł, zaangażowanie kredytowe brutto wyniosło 45,8 mld zł. Bank udzielił ponad 100 tys. gwarancji i poręczeń. "Bank Gospodarstwa Krajowego w 2021 r. wygenerował w postaci kredytów oraz gwarancji 122 mld zł wsparcia finansowego dla gospodarki walczącej ze skutkami pandemii COVID-19. Od początku pandemii polscy przedsiębiorcy skorzystali ze wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego 100 tys. razy" - przekazano.

Z raportu CSR wynika ponadto, że wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat wyniosło 1,7 mld zł. W 2021 r. odnotowano rekordową (5 tys.) liczbę wniosków na budowę mieszkań społecznych i spółdzielczych. BGK wydał 50,7 mld zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, a łączna kwota finansowania dla eksportu i ekspansji zagranicznej udzielona przez BGK wyniosła 3,6 mld zł. Na 18 mld złotych opiewała kwota wydatków z Krajowego Funduszu Drogowego na infrastrukturę drogową. Dzięki funduszom BGK zrealizowano 220 transakcji i projektów zagranicznych polskich przedsiębiorców, a 75 tys. przedsiębiorstw skorzystało z programu gwarancji de minimis.

Wyjaśniono, że BGK opracował strategię na lata 2021-2025, która ma stanowić ramy biznesowego funkcjonowania banku w najbliższych latach. "Oprócz czynników społeczno-gospodarczych przy opracowywaniu strategii zwrócono szczególną uwagę na aspekty przeciwdziałania kryzysowi dzięki roli jedynego publicznego banku rozwoju w Polsce" - napisano w raporcie.

"Jednym z trzech filarów naszej strategii jest zrównoważony rozwój. Zadania z nim związane realizowaliśmy między innymi poprzez systemowe wsparcie rodzimych przedsiębiorców, szczególnie w czasie pandemii" - podkreśliła, cytowana w raporcie, prezeska zarządu BGK, Beata Daszyńska-Muzyczka.

"Pomogliśmy im zachować i utworzyć niemal pół miliona miejsc pracy. Jednocześnie wspieraliśmy zrównoważone inwestycje samorządów. Dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych tysiące samorządów w całej Polsce rozpoczęło realizację ambitnych inwestycji. W pierwszej edycji programu niemal wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w kraju otrzymały dofinansowanie o wartości 24 mld zł" - wskazała.

BGK poinformował, że w 2021 r. strategia była realizowana między innymi poprzez transformację cyfrową i procesową - poprzez optymalizację procesów w ubiegłym roku BGK osiągnął "uzyski na poziomie 89 tys. godzin".

Ponadto bank angażował się społecznie, np. poprzez projekty wolontariackie. "W 2021 roku zrealizowaliśmy aż 54 projekty, w które zaangażowało się ponad 500 pracowników. Przyjęliśmy politykę budowania kapitału społecznego. We współpracy ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu uruchomiliśmy kampanię informacyjną na temat transplantologii dziecięcej" - wymienia BGK. Bank utworzył także fundusz dla Trójmorza (TSIIF) i program Rozwój bez Granic.

Dodano, że poziom świadomości zrównoważonego rozwoju wśród pracowników banku wzrósł do 87,2 proc. "Rozpoczęliśmy współpracę z firmą doradczą z grantu przyznanego przez Komisję Europejską, aby przygotować się na Zielone Finanse" - wskazano w raporcie BGK.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl