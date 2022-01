W 2021 r. lotnisko Olsztyn-Mazury obsłużyło o 13 proc. operacji i o 25 proc. pasażerów mniej rdr

W 2021 roku na lotnisku Olsztyn-Mazury zanotowano 1828 operacji startów i lądowań samolotów, co stanowi spadek o 13 proc. do roku 2020. Obsłużono 46 tys. 939 pasażerów - to spadek o 25 proc. w porównaniu z rokiem 2020, kiedy z regionalnego portu skorzystało 62 tys. 395 osób.

Jak przekazał w środę rzecznik Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury Dariusz Naworski, w minionym roku ruch lotniczy odbywał się w cieniu trwającej pandemii COVID-19, która ograniczała rejsowy ruch pasażerski na całym świecie. Pomimo czasowego zawieszania lotów pasażerskich, lotnisko utrzymało ciągłość operacyjną, zapewniając obsługę m.in. lotów szkoleniowych, medycznych, biznesowych, wojskowych i transportowych.

W 2021 roku pasażerowie lotniska w Szymanach mogli skorzystać z lotów do Londynu Stansted i Luton, Dortmundu oraz Krakowa. W letniej siatce połączeń portu pojawiły się również dwie sezonowe nowości: krajowe loty linii Ryanair do Wrocławia oraz wakacyjny kierunek LOT-u do chorwackiej Rijeki.

"Oba połączenia cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców regionu, a także turystów z południa Polski odwiedzających Warmię i Mazury. Pomimo wielu wyzwań, z jakimi w 2021 roku mierzyła się branża lotnicza, władze lotniska Olsztyn-Mazury podejmowały działania ukierunkowane na dalszy rozwój portu. W ubiegłym roku rozpoczęto prace budowlane związane z dostosowaniem infrastruktury lotniska do II kategorii systemu precyzyjnego podejścia do lądowania ILS" - poinformował Naworski.

Wyjaśnił, że głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych w strefie airside lotniska, a także zwiększenie dostępności komunikacyjnej portu, szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakończenie całości inwestycji wraz ze wdrożeniem operacyjnym planowane jest na koniec 2023 roku.

W 2021 roku spółka zarządzająca lotniskiem w Szymanach uzyskała Certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej (AHAC) oraz Status Zarejestrowanego Agenta, uprawniające do obsługi operacji lotniczych typu cargo, czyli transportu towarów i poczty. Władze lotniska nawiązały również współpracę z PLL LOT S.A. w zakresie obsługi lotów cargo tego przewoźnika. Efektem było dodaniem Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury do sieci transportowej RFS LOTu, umożliwiając tym samym wybór lotniska w Szymanach jako tzw. portu wyjścia w bezpiecznym łańcuchu dostaw przesyłek lotniczych. Dzięki temu lokalni przedsiębiorcy zainteresowani wysyłką swoich produktów drogą lotniczą będą mogli nadać je na Mazurach, a te na pokładzie samolotu LOT-u będą kontynuowały swoją podróż do lotniska docelowego.

W listopadzie ubiegłego roku odbyło się otwarcie hangarów lotniczych przeznaczonych do postoju oraz obsługi średnich i małych statków powietrznych. Pierwszym najemcą jednego z nowo wybudowanych hangarów jest szkoła pilotażu Bartolini Air.

2 grudnia 2021 r. minister infrastruktury zatwierdził "Plan Generalny lotniska Olsztyn-Mazury na lata 2019-2039 w zakresie zgodności z polityką transportową kraju". Sporządzenie Planu Generalnego Lotniska (PGL) to obowiązek nakładany na podmioty zarządzające portami lotniczymi użytku publicznego.

W grudniu ubiegłego roku Port Lotniczy Olsztyn-Mazury został włączony przez Komisję Europejską do sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej). Otwiera to nowe możliwości rozwoju zarówno regionalnego lotniska, jak też całego regionu Warmii i Mazur, w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej.

