W 2021 r. ruch na autostradzie A4 Kraków-Katowice większy o 17 proc. niż w 2020 r.

Średnio 42,9 tys. pojazdów na dobę korzystało w 2021 r. z płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. To o 6 proc. mniej niż w 2019 r., ale o 17,5 proc. więcej wobec 2020 r. Przychody z poboru opłat wzrosły rok do roku o 24,5 proc. - podała spółka zarządzająca drogą.

Koncesję na eksploatację odcinka autostrady Katowice-Kraków ma spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), należąca do Grupy Stalexport Autostrady. W poniedziałek Grupa podsumowała miniony rok, drugi z kolei, w którym na wyniki w znaczący sposób wpłynęła epidemia koronawirusa.

Z danych firmy wynika, że ruch samochodów osobowych wzrósł w 2021 r. w stosunku do 2020 r. o 18,2 proc. i wyniósł ok. 35,2 tys. pojazdów na dobę, natomiast ruch pojazdów ciężarowych wyniósł 7,6 tys. pojazdów na dobę i był o 14,6 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Choć ruch na autostradzie był w 2021 r. średnio o 17,5 proc. większy niż w 2020 r., przychody z tytułu poboru opłat w ub. roku były o 24,5 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 355,7 mln zł.

Przychody z opłat za przejazd samochodami osobowymi wyniosły 224,7 mln zł, tj. o 31,3 proc. więcej niż w 2020 r.; przychody z opłat za przejazd samochodami ciężarowymi były o 14,4 proc. wyższe niż w 2020 r. i wyniosły blisko 131 mln zł.

Na większą dynamikę wzrostu przychodów z opłat w stosunku do dynamiki wzrostu średniodobowego ruchu pojazdów wpłynęły zmiany stawek opłat.

Od 1 października 2020 r. stawka regularna za przejazd pojazdami osobowymi wzrosła z 10 zł do 12 zł, a stawka preferencyjna (dla użytkowników płatności automatycznych) z 7 zł do 8 zł. Od 1 października 2021 r. stawka preferencyjna dla pojazdów osobowych wzrosła z 8 zł do 9 zł, stawka dla pojazdów kategorii 2 i 3 wzrosła z 20 zł do 22 zł; zniesiono też stawkę preferencyjną dla pojazdów ciężarowych.

W efekcie w 2021 r. Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady osiągnęła przychody na poziomie ok. 360,2 mln zł. Wraz ze wzrostem przychodów, o blisko 4 mln zł wzrósł zysk netto, osiągając ok. 95,4 mln zł, mimo zwiększonych rdr. płatności na rzecz Skarbu Państwa wynikających z umowy koncesyjnej - 63,2 mln zł wobec 44,6 mln zł. Wynik EBIDTA Grupy Kapitałowej ukształtował się na poziomie ok. 205,6 mln zł, wyższym o 29,2 proc. niż w 2020 r.

W minionym roku zarządca drogi kontynuował remonty koncesyjnego odcinka autostrady, które obejmowały przede wszystkim prace związane z odwodnieniem małopolskiego odcinka A4, modernizacją przepustów oraz korektą układu drogowego na dojazdach do placów poboru opłat. Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 50,2 mln zł, o ponad 20 proc. więcej niż w 2020 r.

"Mając nadzieję na powrót do normalności, nie zwalniamy tempa w zakresie realizacji inwestycji, na które przewidujemy w tym roku wydatki rzędu ok. 76,5 mln zł, a na prace utrzymaniowe 72,4 mln zł" - poinformował prezes spółek Stalexport Autostrady oraz SAM Emil Wąsacz.

"Prowadzić będziemy modernizację odwodnienia autostrady oraz przepustów, w planach mamy także remonty nawierzchni jezdni na węzłach autostradowych, remonty niektórych obiektów mostowych oraz ekranów akustycznych. Oczywiście wciąż stawiamy na dalszy rozwój elektronicznego systemu poboru opłat na zarządzanym przez nas koncesyjnym odcinku A4" - dodał prezes.

Videotolling, czyli pobór opłat oparty o odczyt tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, rozszerzono w ub. roku o nową aplikację PKO BP, a dodatkowo powiązano go także z kartami flotowymi Orlen. W styczniu 2022 r. uruchomiono jeszcze jedną aplikację - mPay.

Na placach poboru opłat umożliwiono uruchomienie w każdym kierunku jazdy dodatkowych bramek przeznaczonych tylko dla płatności automatycznych. Na kabinach inkasentów zainstalowane zostały zewnętrzne czytniki kart bankowych i flotowych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl