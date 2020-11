Japonia rusza z testami cyfrowego jena

W 2021 r. w Japonii ruszą testy cyfrowego jena - poinformowała w czwartek grupa ponad 30 dużych japońskich firm zrzeszonych w ramach konsorcjum Japan Inc. Celem projektu jest promocja cyfryzacji w przywiązanym do gotówki kraju.

Wcześniej plany stworzenia cyfrowego jena zapowiedział centralny Bank Japonii, co zdaniem agencji Reutera podkreśla rosnącą w tym kraju świadomość konieczności doścignięcia reszty świata w procesach cyfryzacji sektora finansowego i rozwoju technologii z branży finansowej.

W skład grupy Japan Inc. wchodzą trzy największe japońskie banki, a także firmy telekomunikacyjne, brokerzy, sklepy oraz operatorzy usług publicznych. Eksperyment z cyfrową walutą obejmie wypuszczenie jej na rynek przy pomocy ujednoliconej, wspólnej platformy.

"Japonia ma wiele platform cyfrowych, z których żadna nie jest na tyle duża, by wygrać z płatnościami gotówkowymi" - twierdzi były menedżer Banku Japonii Hiromi Yamaoka, który obecnie jest przewodniczącym konsorcjum Japan Inc. "Nie chcemy tworzyć kolejnej platformy silosowej. Chcemy stworzyć ramy, które pozwolą na wdrożenie wzajemnej kompatybilności wielu istniejących platform" - dodał.

Cyfrowa waluta będzie wydawana przez prywatne banki, jednakże - jak podkreślił Yamaoka - założenia projektu nie wykluczają, że będą mogły to robić również inne podmioty.

Agencja Reutera przypomina, że Japonia to jeden z najbardziej przywiązanych do płatności gotówkowych krajów świata. Transakcje bezgotówkowe stanowią zaledwie 20 proc. obrotu, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych przekładają stanowią one 45 proc., a w Chinach 70 proc. wszystkich płatności.

Władze kraju chętnie podejmowały w przeszłości działania na rzecz cyfryzacji i promocji transakcji bezgotówkowych celem zwiększenia produktywności, jednakże postęp w tych kwestiach jest niezadowalający - pisze agencja. Płatności cyfrowe w Japonii są mało wygodne dla konsumentów ze względu na wielość konkurencyjnych, wzajemnie niekompatybilnych platform. To zupełnie inna sytuacja niż w Chinach, gdzie płatności bezgotówkowe są bardzo powszechne i wygodne, a rynek - zdominowany przez kilka dużych firm, które oferują szeroko dostępne i popularne usługi - tłumaczy Reuters.