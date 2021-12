W 2022 r. skończy się pandemia i nastąpi globalne ożywienie gospodarcze

W 2022 roku skończy się pandemia i nastąpi globalne ożywienie gospodarcze - ocenił w środę bank inwestycyjny JPMorgan. Minister finansów USA Janet Yellen ostrzegła jednak, że wariant koronawirusa Omikron może "spowodować poważne problemy" dla światowej gospodarki.

Powrót do normalności?

Zbyt wcześnie na optymizm

Tygodnik "Economist" również uznał w ubiegłym tygodniu, że jest za wcześnie na przedstawianie solidnych prognoz gospodarczych, ponieważ nadal nie wiadomo, jak niebezpieczny okaże się wariant wirusa Omikron. Ostrzegł jednak, że stanowi on poważne zagrożenie dla światowej gospodarki.



W swoim półrocznym, jesiennym raporcie Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował, że skorygował w dół prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w 2021 roku o 0,1 punktu procentowego, do 5,9 proc. i obniżył perspektywę wzrostu USA o 1 punkt proc., do 6 proc.



Ocenił też, że "źródłem poważnego niepokoju pozostaje rozwarstwienie perspektyw gospodarczych", które będą znacznie lepsze dla krajów zamożnych i dadzą im szanse na szybsze odrobienie strat po kryzysie.



Spowolnienie gospodarcze w krajach biednych, związane z rozpowszechnieniem się wariantu wirusa Delta, stanowić będzie "poważne ryzyko" pogorszenia warunków życiowych - ostrzegł Fundusz.



Poinformował też, że zakłada, iż pozostałe gospodarki rozwinięte wrócą do tempa wzrostu gospodarczego sprzed pandemii w połowie 2022 roku.

