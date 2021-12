W 2022 r. ta branża pobije kolejne rekordy

Cały czas rośnie liczba transakcji oraz wartość inwestycji na rynku venture capital. 2022 rok przyniesie dalsze wzrosty, w najbliższych miesiącach można się tu spodziewać spektakularnych wydarzeń - uważają menedżerowie z branży VC.

Spektakularne wydarzenia na horyzoncie

Jego zdaniem równolegle do inwestycji w projekty ze świata cyfrowego można spodziewać się wzrostu inwestycji w narzędzia związane z - jak najbardziej realnymi - problemami środowiska naturalnego i projekty z dziedziny ESG (environmental, social and governance).- Z uwagi na kryzysowy stan, w jakim znajduje się nasza planeta, coraz silniejsza będzie presja legislacyjna, regulacyjna i społeczna na poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do zatrzymania niekorzystnych zjawisk. Technologia, a razem z nią środowisko start-upowe, ma szansę stać się głównym czynnikiem, który pozwoli szybko wprowadzić kolejne działania, zarówno na poziomie B2B, jak i B2C – mówi partner zarządzający Tar Heel Capital Pathfinder.W jego opinii przed start-upami stoi natomiast inne, ciekawe wyzwanie: pokazać, że ich wysokie wyceny są uzasadnione i idą w parze z coraz lepszymi, bardziej efektywnymi modelami biznesowymi lub unikatowymi technologiami.- Jeśli to się potwierdzi, w najbliższych miesiącach powinniśmy być świadkami kolejnych wysokich rund pozyskiwanych przez projekty znajdujące się na etapie serii A i późniejszych, a także kolejnych ciekawych wyjść ze spółek technologicznych, takich jak ogłoszona w listopadzie sprzedaż RemoteMyApp - spółki dostarczającej kompleksowe rozwiązania technologiczne pozwalające na budowanie platform streamujących gry - do Intel Corporation – wskazuje Arkadiusz Seńko.Zdaniem prezesa PFR Ventures Macieja Ćwikiewicza, w najbliższym czasie będziemy świadkami przyrostu rund finansowania na poziomie Serii A i B, w których udział brać będą międzynarodowi oraz lokalni inwestorzy.– Na rynku będziemy mogli też odnotować dalszy napływ kapitału od funduszy z portfela PFR Ventures. Ożywia się też kapitał prywatny: w ostatnim czasie aktywność zapowiedział TDJ (200 mln zł), Level2 (130 mln zł) i 4Growth (100-200 mln zł) – wskazuje prezes PFR Ventures.I dodaje, że - z perspektywy lokalnej - w najbliższych miesiącach można się spodziewać spektakularnych wydarzeń na rynku VC.– Polska wciąż jeszcze nie doczekała się oficjalnie jednorożca, czyli start-upu o wycenie ponad 1 mld dol. Nieoficjalnie taką spółką jest DocPlanner, który jednak dotąd nie potwierdził ostatniej rundy inwestycyjnej. Ostatnio mogliśmy też czytać o nadaniu takiego statusu Booksy – choć i w tym przypadku założyciel mówi, że od uzyskania takiego statusu spółkę dzielą 2 lub 3 kwartały – uważa Maciej Ćwikiewicz.Jego zdaniem w przyszłym roku spodziewamy się zobaczyć nie jednego, ale co najmniej kilka polskich jednorożców.- Z obserwacji transakcji, które obsługujemy, możemy prognozować, że liczba inwestycji będzie się tylko zwiększać, szczególnie w podmioty zajmujące się szeroko pojętymi nowymi technologiami – wyjaśnia Michał Sowiński, doradca restrukturyzacyjny w Graś i Wspólnicy Kancelaria Prawna.W jego opinii wartymi obserwowania są inwestorzy z Chin, którzy już jakiś czas temu ruszyli na zakupy na polskim rynku technologicznym i będą stali za bardzo dużą częścią łącznie zainwestowanych pieniędzy w naszym kraju.Wynika to między innymi z wielu obostrzeń i embarg nałożonych na ten kraj, a szczególnie z wojny handlowej z USA, przez co od 2017 r. wyraziście zauważalna jest zmiana kierunków inwestowania przez inwestorów z Kraju Środka - dodaje Michał Sowiński.