W 2023 r. Bogdanka wyprodukuje ok. 8,3 mln ton węgla handlowego

W przyszłym roku Bogdanka wyprodukuje ok. 8,3 mln ton węgla handlowego; powodem jest zatrzymanie produkcji z jednej ze ścian - poinformowała we wtorek spółka. W połowie września spółka zaktualizowała plan produkcyjny węgla handlowego na ten rok, obniżając go z 9,2 mln do 8,3 mln ton.

Spółka podkreśliła w komunikacie, że pojawienie się nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowadzeniu wydobycia było bezpośrednim powodem zatrzymania produkcji z jednej ze ścian.

W związku z tym spółka przewiduje, że plan produkcyjny na rok 2023 wynosić będzie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego. "Jednocześnie informujemy, że spółka opracowuje plan naprawczy obejmujący działania zmierzające do jak najszybszego uwolnienia uwięzionego kompleksu ścianowego i przywrócenia produkcji ze ściany" - zaznaczono w komunikacie.

W połowie września Bogdanka obniżyła z 9,2 mln do 8,3 mln ton plan produkcyjny węgla handlowego w tym roku. Spółka podała wówczas, że w ścianie 3/VII/385 uruchomionej 31 sierpnia br. nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia.

