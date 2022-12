W 2023 roku dewastowana przez inflację gospodarka Polski się zatrzyma

Przed nami kilka lat wolniejszego niż dotychczas wzrostu PKB, a w samym 2023 roku tempo wzrostu gospodarczego wyniesie najprawdopodobniej zero, wskazuje Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej.

- Wzrost gospodarczy będzie bliski zera w 2023 roku, a w samym pierwszym kwartale czeka nas duży spadek dynamiki PKB. do tego inflacja będzie jedną z najwyższych w Europie, będziemy niestety na podium prawdopodobnie z Węgrami i Rumunią. Deficyt finansów publicznych będzie wysoki, rosnące koszty obsługi długu także będą problemem. Do tego dochodzą sektorowe problemy, chociażby w sektorze budowlanym, będące po części zasługą dopuszczenia do tak wysokiej inflacji i radykalnych podwyżek stóp proc., nieco w mojej opinii spóźnionych - mówił na Kongresie Związku Przedsiębiorstw Finansowych członek Rady Polityki Pieniężnej.

Wysoka bieżąca inflacja dewastuje polską gospodarkę

Przypomnijmy, inflacja konsumencka w listopadzie 2022 roku wyniosła 17,5 proc. w ujęciu rok do roku. W grudniu raczej nie ma co liczyć na niższy odczyt.

- Inflacja w grudniu wyniesie prawdopodobnie 17,5 proc. rok do roku, z ryzykiem 0,2-0,3 proc. w górę. Wskaźnik wystrzeli w styczniu, a w lutym wybije na poziom ponad 20 proc. Od drugiego kwartału inflacja spowolni, ale to nie będzie zasługa krajowych czynników - prognozuje Kotecki.

Jego zdaniem bieżące działania rządzących są nielogiczne.

- Wycofywanie tarcz osłonowych od stycznia przy zdecydowanie wyższej inflacji niż w momencie ich wprowadzania jest niespójne logicznie - wskazuje członek RPP.

Ludwik Kotecki wskazał, że moment osiągnięcia celu inflacyjnego (2,5 proc. z przedziałem wahań +/- 1 pkt. proc.) jest w tej chwili niemożliwy do precyzyjnego oszacowania.

- Niezwykle ciężko prognozować kiedy osiągniemy cel inflacyjny, wiem jedynie, że nie nastąpi to szybko. Aby tak się stało musi się zmienić sposób prowadzenia polityki makroekonomicznej. Wbrew temu co zakłada projekcja NBP, do końca 2025 roku celu inflacyjnego nie osiągniemy - wskazuje Kotecki.

Dodaje, że na koniec przyszłego roku roczna dynamika inflacji konsumpcyjnej dalej będzie dwucyfrowa. Podkreślił, że wysoka inflacja - wbrew temu co sądzą prorządowi relatywiści - dewastuje polską gospodarkę, bo oprócz spadku siły nabywczej społeczeństwa, uniemożliwia także jakikolwiek wymierne planowanie działalności przedsiębiorcom.

Opinia Koteckiego stoi w kontrze do ostatnich zapowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, który zapowiadał, że w 2023 roku inflacja z pewnością osiągnie wartości jednocyfrowe. Wskazywał on również, że "w sklepach wcale nie jest tak drogo jak się powszechnie mówi".

W czwartek Europejski Bank Centralny wskazał, że inflacja w strefie euro pozostaje zdecydowanie zbyt wysoka i będzie długo przekraczać docelowy poziom. Według obecnych projekcji średnia stopa inflacji w 2022 osiągnie 8,4 proc., a w 2023 spadnie do 6,3 proc.

Wedle prognostów EBC w bieżącym i następnym kwartale może nastąpić kurczenie się gospodarki strefy euro. Ewentualna recesja będzie jednak stosunkowo krótkotrwała i płytka. W całym 2023 roku wzrost gospodarczy będzie natomiast niewielki. Według bieżących projekcji gospodarka strefy euro odnotuje wzrost o 3,4 proc. w 2022, oraz o 0,5 proc. w 2023 roku.

W pierwszym kwartale recesja, ożywienie będzie powolne

Według Koteckiego w pierwszym kwartale 2023 polska gospodarka wejdzie w recesję.

- Czeka na recesja, w całym 2023 roku wzrost wyniesie prawdopodobnie zero, z delikatnym marginesem w górę. Recesja w pierwszym kwartale będzie dosyć mocna, potem czeka nas powolne wychodzenie na prostą, ale nie w takim tempie jak po wstrząsie covidowym. Przed nami kilka lat wolniejszego wzrostu PKB, nie 4-5 proc., a 1-2 proc. w ujęciu rocznym - prognozuje członek RPP.

Z wypowiedzi ekonomisty można wywnioskować, że czeka nas dłuższe i mniej spektakularne odbicie w kształcie litery U, zamiast błyskawicznego odbicia w kształcie litery V, jakie miało miejsce po pandemii.

Ekonomista nie wyklucza, że w 2023 roku będziemy mieli deficyt na rachunku obrotów bieżących, spowodowany w dużej mierze wydatkami na zbrojenia, które w znaczącej większości będą księgowane jako import.

