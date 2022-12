W 2023 roku NFOŚiGW ze środków własnych chce wydać blisko 12 mld zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2023 r. na projekty środowiskowe w tym energetyczne ma wydać ok. 11,8 mld zł ze środków własnych - poinformował PAP Fundusz. Na dotacje przeznaczonych będzie ponad 8 mld zł.

Narodowy Fundusz przekazał, że w ramach finansowania dotacyjnego w 2023 r. do beneficjentów ma trafić 8,1 mld zł, a formie finansowania zwrotnego blisko 3,7 mld zł (pożyczki 3,3 mld zł, kapitałowe 0,4 mld zł). Łącznie ze środków własnych Fundusz chce wydać w nowym roku ok. 11,8 mld zł.

Jak wyjaśniono działalność NFOŚiGW w 2023 r. nakierowana będzie na eliminację niskiej emisji z ogrzewania i transportu m.in. przez finansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze". W 2023 na ten program zarezerwowano 2,63 mld zł. Na wsparcie niskoemisyjnego transportu, infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru Fundusz zamierza wydać 1,2 mld zł. Z kolei na wpłaty na Fundusz Dróg Samorządowych i Fundusz Przewozów Autobusowych zarezerwowano 1,5 mld zł.

Fundusz podkreślił, że znaczne środki będą też wydane na inwestycje wspierające bezpieczne, zdecentralizowane i zeroemisyjne systemy energetyczne.

NFOŚiGW współfinansować będzie w przyszłym roku rozwój infrastruktury energetycznej i kogeneracji dla energetyki oraz przemysłu ze środków funduszu modernizacyjnego (454 mln) zł oraz przedsięwzięć gospodarki niskoemisyjnej z udziałem środków POIiŚ (300 mln zł). Budownictwo energooszczędne wsparte będzie kwotą ponad 0,5 mld zł. Wspierane będą również inwestycje w zmniejszenie szkodliwych emisji przemysłowych oraz zużycia surowców. Chodzi o programy "Nowa Energia" i "Energia Plus" z budżetem ponad 470 mln zł. Pieniądze pójdą również na mikroinstalacje fotowoltaiczne w programach "Mój Prąd" (250 mln zł) oraz "Agroenergia" (44 mln zł.)

Fundusz poinformował ponadto, że w 2023 r. w ramach zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu służących poprawie jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego finansowane będą m.in.: inwestycje w rozwój systemów oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach (ponad 400 mln zł) a także poza aglomeracjami (blisko 150 mln zł).Z informacji Funduszu wynika ponadto, że w przyszłym roku 430 mln zł będzie wydane na programy zwiększenia retencji wody na terenach posesji przy domach jednorodzinnych.

Narodowy Fundusz dodał, że istotne wsparcie zaplanowano także na przedsięwzięcia służące racjonalnej gospodarce odpadami, czy usuwaniu porzuconych odpadów. Na ten cel zaplanowano 670 mln zł.

NFOŚiGW obsługuje też przedsięwzięcia realizowane ze środków europejskich. Największy udział w stanowią umowy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obecnie Fundusz ma podpisanych w tym programie blisko 1400 umowy na kwotę dofinansowania ze środków UE w wysokości 20,6 mld zł - wartość tych projektów to 40,6 mld zł. W 2023 roku kontynuowane będą wypłaty środków zaplanowane w kwocie 2,1 mld zł. Certyfikacji będą poddane środki w wysokości 4,1 mld zł.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez NFOŚiGW 2022 rok ma zamknąć się wypłaceniem w sumie ponad 10,6 mld zł na projekty środowiskowe. Ze środków własnych Funduszu na finansowanie dotacyjne będzie to ok. 6 mld zł, a na finansowanie zwrotne ok. 1,7 mld zł. Środki zewnętrzne (głównie POIiŚ 2014-2020) to ok. 2,9 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl