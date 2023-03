W Banku Handlowym rada nadzorcza zgodna z zarządem ws. dywidendy

Rada nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie pozytywnie zaopiniowała przedłożenie walnemu zgromadzeniu banku wniosku zarządu rekomendującego przeznaczenie na dywidendę 75 proc. zysku netto za 2022 rok, czyli ponad 1,17 mld zł.

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie podał, że 24 marca 2023 roku rada nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie podjęła uchwałę i pozytywnie zaopiniowała przedłożenie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu banku wniosku zarządu ws. proponowanego podziału zysku netto za 2022 rok w kwocie prawie 1,57 mld zł zakładające przeznaczenie nieco ponad 1,17 mld zł na dywidendę ( 9 zł/akcja) i około 0,39 mld zł na kapitał rezerwowy.

- Jednocześnie rada nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie terminu ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8 maja 2023 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 15 maja 2023 roku (termin wypłaty dywidendy) - poinformował Bank Handlowy w Warszawie.

Propozycja zarządu wraz z opinią rady nadzorczej zostanie przedłożona walnemu zgromadzeniu, które podejmie decyzję o podziale zysku banku wypracowanego w 2022 roku.



Grupa Banku Handlowego w Warszawie odnotowała za 2022 rok ponad 1,5 mld zł zysku netto, co oznacza, że był on większy o ponad 115 proc. niż rok wcześniej. Za wzrost zysku netto odpowiadały wyższe przychody, które urosły w 2022 roku o 54,9 proc. do poziomu ponad 3, 6 mld zł.

