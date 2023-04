W bazach paliw PERN na początku czwartego kwartału wejdzie do eksploatacji 8 nowych zbiorników

Na początku czwartego kwartału tego roku oddanych zostanie do eksploatacji 8 nowych zbiorników o łącznej pojemność 256 tys. metrów sześc. w bazach paliwowych PERN w Boronowie, Rejowcu oraz w Dębogórzu i Nowej Wsi Wielkiej - poinformowała PAP rzeczniczka spółki Katarzyna Krasińska.

Według PERN w ostatnim czasie zakończył się montaż dachów na nowo budowanych zbiornikach w bazie paliw w Boronowie - dwa zbiorniki oraz w bazie paliw w Rejowcu - trzy zbiorniki. Tego typu nowe obiekty powstają też w bazach paliwowch w Dębogórzu - dwa oraz w Nowej Wsi Wielkiej - jeden.

"Wszystkie te zbiorniki, w sumie będzie ich osiem o łącznej pojemność 256 tys. metrów sześc., wejdą do eksploatacji na początku czwartego kwartału tego roku" - powiedziała PAP rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska.

Jak wyjaśniła, w przypadku zbiorników w bazach paliw w Dębogórzu i w Nowej Wsi Wielkiej powstają one w innej technologii niż w Boronowie i Rejowcu, gdzie ostatnio przeprowadzono operację zadaszania tych obiektów. "W Dębogórzu i Nowej Wsi Wielkiej zbiorniki rosną od razu z dachami, które są montowane na dźwigarach" - dodała Krasińska.

PERN podkreśla, że rozbudowa baz paliw to część prowadzonego przez spółkę od kilku lat Programu Megainwestycji, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ramach tych strategicznych inwestycji realizowane są również projekty obejmujące bazy ropy naftowej i infrastrukturę rurociągową.

PERN z siedzibą w Płocku to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz bazami ropy naftowej i paliw gotowych. Według spółki dysponuje ona obecnie 19 bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał wynosi ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych, oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów szeć.

"Firma ciągle rozwija swoją infrastrukturę magazynową, zwiększając możliwości przechowywania zapasów interwencyjnych, a tym samym wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne Polski" - podkreśla PERN.

Na początku stycznia PERN ogłosił, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł. Spółka zapowiedziała przy tym m.in. dalszą rozbudowę bazy paliw w Dębogórzu, która przyjmuje produkty naftowe dostarczane do Polski drogą morską. Inwestycje obejmują tam także infrastrukturę kolejową, jak np. modernizacja torów i stanowisk załadunkowych nalewni, co umożliwi przemieszczanie cystern o większej ładowności i usprawni procesy logistyczne.

Jak informował wcześniej PERN, Naftoport, gdzie powstać ma kolejne stanowisko do obsługi tankowców, posiada obecnie zdolność do przeładunku ponad 36 mln ton ropy naftowej oraz 4 mln ton produktów naftowych w skali roku i zapewnia tym samym możliwość pełnego pokrycia potrzeb rafinerii podłączonych do systemu rurociągów spółki. Należący do Grupy PERN Naftoport prowadzi przeładunki ropy naftowej, a także benzyny, oleju napędowego i opałowego oraz paliwa lotniczego.

W styczniu PERN zakończył budowę rurociągu produktowego ze swej bazy w Boronowie do terminala PKN Orlen w Trzebini. Magistrala ta zapewnia obecnie wzmocnienie dostaw paliw do województw: małopolskiego i śląskiego.

