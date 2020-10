W Bielsku-Białej ma powstać koncepcja projektowa łącznika między wylotowymi ulicami

Komunalny Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej planuje budowę drogi łączącej główne „wylotówki” z miasta na północ i wschód: ulice Warszawską i Krakowską. Ogłoszony został przetarg, który ma wyłonić wykonawcę koncepcji projektowej.

To trzecie podejście Zarządu do tego zadania. Poprzednie przetargi zostały unieważnione. W obecnym postępowaniu oferty można składać do 29 października. Firma, z którą podpisana zostanie umowa, będzie miała do 300 dni na realizację zadania.

Zakres dokumentacji obejmuje przygotowanie koncepcji budowy nowej drogi o długości ok. 3,7 km, łączącej ul. Warszawską w rejonie skrzyżowania z ulicą Czechowicką i ul. Krakowską w rejonie S1 w Bielsku-Białej.

Koncepcja ma m.in. obejmować budowę układu drogowego, który będzie powiązany z centrum przesiadkowym mającym powstać na wschód od istniejącej linii kolejowej. Wykonawca będzie musiał też przygotować m.in. zbiorcze zestawienie kosztów.

Połączenie ulic Krakowskiej i Warszawskiej nowym łącznikiem to jeden z elementów planowanego do budowy w Bielsku-Białej centrum przesiadkowego z prawdziwego zdarzenia.