W br. pociągi pojadą szybciej z Kalwarii Zebrzydowskiej do Bielska-Białej

Jeszcze w tym roku pasażerowie pojadą szybciej pociągiem na trasie z Kalwarii Zebrzydowskiej - Lanckorony do Bielsko-Biała. Ma to umożliwić m.in. budowa mijanki w Barwałdzie Średnim – poinformowała w środę Dorota Szalacha z PKP Polskich Linii Kolejowych.

"W marcu rozpoczęły się kolejne prace przy budowie mijanki w Barwałdzie Średnim. Powstaje tor i drugi peron przystanku. W zakresie robót jest również montaż rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym" - powiedziała Szalacha.

W Barwałdzie Średnim mieszkańcy zyskali już przystanek w dogodniejszej lokalizacji. Podróżni od ubiegłego roku korzystają z pierwszego peronu. Zamontowano wiaty, ławki i tablice informacyjne oraz oznakowania. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się dostęp do pociągów ułatwią pochylnie i system ścieżek dotykowych.

Mijanka to dodatkowy tor o długości blisko 1 km. Umożliwi on mijanie się pociągów na jednotorowej trasie między Kalwarią Zebrzydowską - Lanckoroną i Bielskiem-Białą. "Dzięki temu zwiększy się przepustowość. Przewoźnicy zyskają możliwość do uruchamiania dodatkowych połączeń z Krakowa do Bielska-Białej" - zaznaczyła Szalacha.

Przedstawicielka PKP PLK dodała, że dobiegają też końca prace między Wadowicami a Andrychowem. "W Inwałdzie montowane są m.in. urządzenia sterowania ruchem kolejowym na czterech przejazdach kolejowo-drogowych. Prowadzona jest także budowa odwodnienia. (...) Na odcinku od Wadowic do Andrychowa zwiększy się prędkość pociągów z 40 do 80 km na godz. To efekt między innymi przebudowanego w ubiegłym roku 12-km odcinka torów wraz z siecią trakcyjną i zmodernizowania blisko 30 przejazdów kolejowo-drogowych" - zaznaczyła.

Prace prowadzone są w ramach pierwszego etapu rewitalizacji linii kolejowej nr 117 na odcinku od Kalwarii Zebrzydowskiej - Lanckorony przez Wadowice do granicy województwa. Jego koszt wynosi 129 mln zł. Zakończenie ma nastąpić pod koniec br., czyli o pół roku później niż PKP PLK informowały pod koniec 2021 r. Projekt jest współfinansowany przez UE.

