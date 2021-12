W Brukseli o kwestiach związanych z inflacją? Premier zapowiada ważne rozmowy

Będziemy rozmawiali o bardzo poważanych problemach związanych z kryzysem gospodarczym, o kwestiach związanych z inflacją - powiedział w środę dziennikarzom premier Mateusz Morawiecki przed wyjazdem do Brukseli na posiedzenie Rady Europejskiej i szczyt Partnerstwa Wschodniego.

W Brukseli szefowie państw i rządów Unii Europejskiej, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkają się z przywódcami państw Partnerstwa Wschodniego. W czwartek zaplanowano m.in. sesję roboczą Rady Europejskiej.

Morawiecki pytany przez dziennikarzy w Sejmie o ten wyjazd powiedział: "Będziemy rozmawiali o bardzo poważanych problemach związanych z kryzysem gospodarczym". Wymienił "kwestie związane z inflacją". "Ta inflacja została spowodowana przez szantaż gazowy Gazpromu i Rosji. Druga przyczyna to kwestia nieracjonalnej polityki klimatycznej UE i o tym także będę rozmawiał" - zapowiedział Morawiecki.

Zapewnił także, że zaproponuje nowe rozwiązanie. Wyjaśnił, że chodzi kwestię ceny uprawnień do emisji CO2, która wzrosła ponad trzykrotnie przez ostatni rok. "Porównując okres ostatnich czterech lat ten wzrost jest ponad dziesięciokrotny" - dodał. Ocenił, że wzrost cen emisji CO2 przekłada się na wzrost kosztów energii, a to przekłada się na wzrost cen towarów i produktów.

Premier poinformował też, że zwrócił się do Komisji Europejskiej o to, by Polska mogła zastosować zerowy podatek VAT. Zapowiedział, że będzie pytał o tę kwestię przewodniczącą Komisji Europejskiej, a także innych komisarzy.

Stwierdził, że dopuszczenie "takiego wyjątku pozwoli Polsce - kosztem własnego budżetu - obniżyć VAT na wszystkie artykuły żywnościowe pierwszej potrzeby", a w "szczególności te, na które dziś jest nałożony VAT pięcioprocentowy". "Na te artykuły VAT obniżymy do zera i dzięki temu będzie niższa inflacja i będzie więcej pieniędzy w portfelach obywateli" - powiedział Morawiecki.

Poinformował również, że będzie chciał rozmawiać "o sprawach związanych z sytuacją gospodarczą w Europie, z migracjami od południa Europy, które wywołują bardzo wiele kontrowersji i żądania w polityce azylowej". "My na zmiany w naszej polityce azylowej na pewno się nie zgodzimy. Nie damy sobie narzucić jakichkolwiek rozwiązań azylowych zewnętrznych" - oświadczył.

