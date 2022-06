W. Brytania: BoE piąty raz z rzędu podniósł stopę procentową - do 1,25 proc.

Bank Anglii (BoE) podniósł w czwartek główną stopę procentową z 1 proc. do 1,25 proc., co jest najwyższym poziomem od 13 lat. To piąta z rzędu podwyżka stopy procentowej. BoE podniósł też prognozę inflacji, która jesienią ma przekroczyć 11 proc.

Decyzja Banku Anglii jest zgodna z przewidywaniami rynku, bo w kwietniu roczna stopa inflacji skoczyła do 9 proc., co jest najwyższym poziomem od 40 lat. Decyzja Komitetu Polityki Monetarnej (MPC) została podjęta stosunkiem głosów 6:3, przy czym ci, którzy się jej sprzeciwili, opowiadali się za jeszcze większą podwyżką - do 1,5 proc.

BoE podniósł też prognozę inflacji, która jesienią nieznacznie przekroczy 11 proc. To o prawie punkt proc. więcej niż przewidywał przed miesiącem i ponad pięć razy więcej niż wynosi cel inflacyjny banku.

Jeśli chodzi o prognozy wzrostu gospodarczego, to Bank Anglii spodziewa się, że w bieżącym kwartale PKB spadnie o 0,3 proc. Bank nie zaktualizował prognozy na trzeci kwartał, ale już wcześniej mówił, że w okresie od lipca do września oczekuje wzrostu PKB. Oznaczałoby to, że Wielka Brytania uniknęłaby w tym roku recesji, którą definiuje się jako dwa kwartały z rzędu ze spadkiem PKB. Jednak poprzednio BoE wskazywał, że w ostatnich trzech miesiącach roku gospodarka znowu się skurczy. Od października ponownie podniesiony zostanie maksymalny pułap cen energii dla gospodarstw domowych, a to ceny energii są obecnie głównym czynnikiem napędzającym inflację.

