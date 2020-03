W. Brytania: Rząd ogłosił pakiet 330 mld funtów pomocy dla biznesu

Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił we wtorek nadzwyczajny pakiet pomocowy o wartości 330 mld funtów, dzięki któremu firmy mają przetrwać skutki wybuchu pandemii koronawirusa.

Minister finansów Rishi Sunak, który wraz z premierem Borisem Johnsonem wystąpił po południu na codziennej konferencji prasowej, powiedział, że Covid-19 stał się największym w historii zagrożeniem dla brytyjskiej gospodarki w czasach pokoju. Zapewnił, że jeśli ten pakiet będzie niewystarczający, podejmie dalsze kroki.

Zapowiedziane przez niego środki będą przeznaczone na m.in. kredyty dla firm, pomoc dla sektora lotniczego oraz hotelarsko-gastronomicznego, wakacje podatkowe dla firm, wsparcie dla małych firm, które nie miały ubezpieczenia oraz dla spłacających kredyty hipoteczne.

Premier Johnson powiedział, że "musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wesprzeć gospodarkę". "To jest czas, w którym trzeba być śmiałym, mieć odwagę. Będziemy wspierać miejsca pracy, będziemy wspierać dochody, będziemy wspierać przedsiębiorstwa. Zrobimy wszystko, co będzie trzeba" - zapewniał.

"To nie jest czas na ideologię i ortodoksję, to jest czas na odwagę. Chcę zapewnić każdego brytyjskiego obywatela, że ten rząd da wszystkie narzędzia, które będą potrzebne, by przez to przebrnąć" - mówił Sunak. Powiedział, że pakiet o wartości 330 mld funtów odpowiada 15 proc. brytyjskiego PKB.

"Oznacza to, że każdy biznes, który potrzebuje dostępu do gotówki na opłacenie czynszu, wynagrodzenia, dostawców lub zapasów, będzie miał dostęp do wspieranej przez rząd pożyczki lub kredytu na atrakcyjnych warunkach. A jeśli popyt będzie większy niż początkowe 330 mld funtów, które dziś udostępniam, pójdę dalej i dostarczę tyle, ile będzie trzeba" - zapewnił.

Minister finansów ogłosił, że rozszerzenie wakacji podatkowych na wszystkie firmy z sektora hotelarsko-gastronomicznego i sfinansowania dotacji w wysokości od 10 tys. do 25 tys. funtów dla małych firm. Zapowiedział też, że dla tych, którzy mają trudności finansowe z powodu koronawirusa, kredytodawcy zaoferują trzymiesięczną przerwę w spłacaniu kredytów hipotecznych. Wyjaśnił, że pakiet pomocowy ma pomóc firmom pokryć stałe koszty ich pracowników bez konieczności zwalniania ich z pracy.

Mówił też o pomocy dla branży lotniczej, która jako pierwsza odczuła skutki pandemii. "Niektóre sektory stoją w obliczu szczególnie poważnych wyzwań. W najbliższych dniach wraz z moim kolegą ministrem transportu omówię potencjalny pakiet wsparcia specjalnie dla linii lotniczych i portów lotniczych" - zapowiedział Sunak.

Wraz z ograniczaniem przez koronawirusa coraz większych stref życia o pomoc finansową do rządu występowały kolejne branże - m.in. linie lotnicze, lotniska, koleje, właściciele pubów.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii wzrosła we wtorek do 71.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński