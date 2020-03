W. Brytania: Sunak: 1,1 proc. wzrostu w 2020 r. i 1,8 proc. w 2021 r.

Wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii w bieżącym roku wyniesie 1,1 proc. PKB, w 2021 r. - 1,8 proc., a w kolejnych latach do końca obecnej kadencji Izby Gmin będzie między 1,3 a 1,5 proc. - zapowiedział minister finansów Rishi Sunak, prezentując budżet na nowy rok finansowy.

Zastrzegł, że te prognozy nie uwzględniają trudnych do oszacowania obecnie skutków epidemii koronawirusa.

Sunak przewiduje też nieznaczny wzrost deficytu budżetowego, który z obecnych 2,1 proc. PKB zwiększy się w roku finansowym 2021-22 do 2,8 proc. PKB, ale w kolejnych latach ponownie zacznie spadać. W efekcie, jak zapewnia, dług publiczny Wielkiej Brytanii spadnie do końca kadencji Izby Gmin z obecnych 79,5 proc. PKB do 75,2 proc. w roku finansowym 2024-25.