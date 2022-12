W. Buda: dzięki fundacji rodzinnej chcemy zachęcić firmy do planowania wielopokoleniowej sukcesji

Z takich rozwiązań korzystają największe światowe firmy rodzinne. Czas na rodzime przedsiębiorstwa - wskazał PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, odnosząc się do ustawy o fundacji rodzinnej. Chcemy zachęcić przedsiębiorców do planowania wielopokoleniowej sukcesji firm - dodał.

Szef resortu rozwoju i technologii odniósł się do przyjętej przez Sejm ustawy powołującej nową instytucję, jaką jest fundacja rodzinna.

"Z tego typu rozwiązań korzystają największe europejskie i światowe firmy rodzinne. Czas na rodzime przedsiębiorstwa. Dzięki fundacji rodzinnej chcemy zachęcić przedsiębiorców do planowania wielopokoleniowej sukcesji firm" - wskazał Waldemar Buda. Według niego przyczyni się to do rozwoju biznesu, ale i utrzymania miejsc pracy.

Jak zaznaczył Buda, fundacja rodzinna będzie służyć "profesjonalizacji relacji między biznesem a rodzinną". "Będzie wyrazem dojrzałego podejścia do ochrony majątku rodzinnego oraz zabezpieczenia firmy przed problemami w przypadku braku porozumienia w rodzinie" - dodał.

Wiceminister resortu rozwoju i technologii Olga Semeniuk-Patkowska zwróciła uwagę, że firmy rodzinne są ważną częścią polskiej gospodarki. "Zależy nam na tym, aby zapewnić ciągłość działania firm, aby czuły się one bezpiecznie" - stwierdziła. Wyraziła zadowolenie, że "Sejm przyjął dziś oczekiwany przez przedsiębiorców projekt ustawy o fundacji rodzinnej". Przypomniała, że jest to rozwiązanie, nad którym resort pracował wspólnie z biznesem.

Semeniuk-Patkowska zauważyła, że w trakcie prac legislacyjnych do projektu wprowadzono wiele zmian. "Jedne wynikały z postulatów przedsiębiorców, inne z uwag resortów. Przyjęte rozwiązania mają charakter kompromisowy" - oceniła.

Według ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja taka to nowa instytucja, której zadanie to przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów. Założono, że fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana. Celem rozwiązań jest też budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w Polsce.

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo nieokreślony. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji ma nie być opodatkowane. Przepisy o fundacji rodzinnej pozwalają też uporządkować w rodzinie kwestie prawa do zachowku.

W Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne, spośród których 57 proc. planuje sukcesję w ciągu najbliższych pięciu lat - wskazano za danymi Instytutu Biznesu Rodzinnego.

