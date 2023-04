W.Buda: memorandum ws. odbudowy Ukrainy to coś przełomowego

Memorandum podpisane w środę o odbudowie Ukrainy to jest coś przełomowego, to jest konkret - powiedział w czwartek w TV Republika minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że ws. ukraińskiego zboża jest jedna propozycja, ale nie zdradził szczegółów.

W środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda i wicepremier Ukrainy Oleksandr Kubrakov podpisali memorandum o współpracy między Polską a Ukrainą w zakresie odbudowy zniszczonej wojną Ukrainy.

Waldemar Buda ocenił w czwartek, że memorandum dotyczące odbudowy Ukrainy to jest "coś przełomowego, to jest konkret". "Ono nam daje podstawę do bardzo ścisłej współpracy w zakresie odbudowy Ukrainy" - podkreślił.

Dodał, że "mamy tam zagwarantowany dostęp do przetargów, do zamówień, informowania o podejmowanych działaniach w ramach rekonstrukcji, dopraszania nas do gremiów, które będą o tym decydowały. To jest nie do przecenienia. To będzie nam +plusowało+ na wiele miesięcy, wiele lat do przodu" - zaznaczył.

Jak zaznaczył, nie da się niczego odbudowywać, bez logistyki w Polsce, bez korzystania z polskich firm. "Nikt z Francji nie będzie woził wielu elementów do odbudowy Ukrainy, bo one są w Polsce, można kupić je taniej i logistycznie lepiej przetransportować" - stwierdził Buda.

Minister wskazał, że w Polsce od początku wojny "otworzyło się" 2400 ukraińskich firm, a ostanie miesiące to jest przyrost po 1500-2000 firm. "Co to oznacza? Ci przedsiębiorcy relokują swoje firmy z Ukrainy tutaj i kooperują z polskimi firmami. Jak tylko będzie możliwość powrotu na Ukrainę, to te firmy wrócą z partnerami polskimi do odbudowy Ukrainy" - zauważył Buda.

Jego zdaniem jednak "kilka elementów jest potrzebnych" po stronie Ukraińskiej.

Szef MRiT zwrócił uwagę na ryzyko inwestycyjne dot. Ukrainy.

"Przygotowałem ustawę, którą procedujemy, która mówi o pewnego rodzaju wzięciu ryzyka inwestycyjnego, finansowego przez Polskę. Mamy instytucje KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych - PAP), która ma gwarantować finansowanie takich inwestycji, czyli ma zdejmować trochę ciężar ryzyka, żeby koszt pieniądza był mniejszy. To samo musi zrobić po swojej stronie Ukraina" - powiedział minister Buda.

Minister Buda odniósł się również do polsko-ukraińskich rozmów dotyczących rozwiązania problemu importu zbóż z Ukrainy.

"Jest jedna propozycja, bardzo ciekawa, nie chce tu zdradzać szczegółów. Wydaje się, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. (...) Dyskutowaliśmy na ten temat, jak wykonać te ustalenia pana premiera z Wołodymyrem Zełenskim. Wszystko na to wskazuje, że nie będziemy czekać na Unię Europejską, Komisję Europejską, bo ona w tej sprawie albo nie zareaguje, albo zareaguje za rok" - powiedział Buda.

Przebywający w środę w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w KPRM z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim. Podczas wspólnej konferencji prasowej polski premier poinformował, że jednym z tematów była kwestia ukraińskiego zboża, które trafiło do Polski. "Zaproponowaliśmy sobie nawzajem pewne rozwiązania, które szybko muszą być wdrożone, ponieważ jest dzisiaj też ewidentne, że te problemy sprawiają nam dzisiaj bardzo potężny ból głowy" - dodał Morawiecki.

Ukraiński prezydent przekazał, że w sprawie zboża znalezione zostało wyjście. "Uważam, że w najbliższych dniach-tygodniach już będzie ostateczne rozwiązanie wszelkich spraw" - mówił Zełenski.

