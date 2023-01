W. Buda: MRiT w 2023 r. będzie koncentrował się m.in. na zwiększaniu zasobu mieszkań w Polsce

Prace resortu rozwoju i technologii w 2023 r. będą koncentrowały się zarówno na wspieraniu przedsiębiorczości, jak i na zmniejszaniu obciążeń administracyjnych dla obywateli oraz na zwiększaniu zasobu mieszkań w Polsce - przekazał PAP szef MRiT Waldemar Buda.

Jak zapowiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, resort w 2023 r. będzie "proponować nowe inicjatywy i kontynuować prace nad tymi, które już ogłosiliśmy". Wskazał przy tym m.in. na program Pierwsze Mieszkanie, prace nad certyfikacją wykonawców zamówień publicznych, instytucją fundacji rodzinnej oraz poprawą skuteczności systemu oceny efektywności energetycznej budynków.

Zapowiedziany w połowie grudnia program Pierwsze Mieszkanie, który miałby ruszyć od 1 lipca 2023 r., jest skierowany do osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Zgodnie z zapowiedziami MRiT program będzie zawierać dwa elementy. Pierwszym z nich jest "bezpieczny kredyt 2 proc.". Będzie mogła go uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku i "pierwszego mieszkania" spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.

Budżet państwa przez 10 lat ma dopłacać różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących (aktualne na dzień ustalenia wysokości oprocentowania stałą stopą kredytową w dniu udzielenia kredytu i po pięciu latach) a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem - 600 tys. zł na lokale na rynku pierwotnym i wtórnym.

Certyfikacja zamówień publicznych to z kolei element Polityki zakupowej państwa. Jej wprowadzenie ma m.in. zwiększyć udział MŚP w rynku zamówień publicznych. Chodzi o ograniczenie obowiązków formalnych związanych ze składaniem dokumentów przez wykonawców oraz uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji ich sytuacji przez zamawiających. Jeżeli wykonawca skorzysta z tego rozwiązania, to zamiast każdorazowo gromadzić i składać dokumenty (np. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, informacje z KRK) na potrzeby poszczególnych postępowań, zrobi to raz na potrzeby certyfikacji.

Natomiast zadaniem nowej instytucji, jaką będzie fundacja rodzinna, ma być przede wszystkim zarządzanie majątkiem firmy i jego ochrona zgodnie z wolą określoną przez fundatora w statucie. Według projektu ustawy w tej sprawie, który jest obecnie na etapie prac parlamentarnych, założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane. W ocenie szefa MRiT dzięki tym rozwiązaniom majątek firmy zostanie zatrzymany w jednych rękach, co przyczyni się do jej rozwoju.

"Aspekty, nad którymi się pochylimy, to m.in. ustawy o rzemiośle oraz o wyrobach zawierających azbest, a także eliminacja użytkowania wieczystego w Polsce, reforma systemu planowania przestrzennego czy zmienione zasady wspierania nowych inwestycji" - zapowiedział Buda.

Projekt ustawy o rzemiośle zakłada m.in. przyjęcie nowej definicji rzemieślnika, określenie zawodów zaliczanych do rzemiosła i wprowadzenie nowego rodzaju kwalifikacji zawodowej.

W myśl opracowanych w resorcie rozwoju rozwiązań dot. reformy użytkowania wieczystego wszyscy użytkownicy wieczyści mają otrzymać "roszczenie o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność", które nie będzie poddane woli czy jej braku ze strony przedstawicieli Skarbu Państwa albo samorządu - "wniosek będzie wiążący dla właściciela".

Jak podało MRiT w oparciu o dane z ksiąg wieczystych, obecnie w Polsce w użytkowaniu wieczystym jest 405 tys. 796 gruntów. W przypadku zainteresowania nabywaniem na poziomie 25 proc. i płatności jednorazowej przez 50 proc. kupujących zysk ze sprzedaży osiągnie szacunkowo 3 mld zł dla Skarbu Państwa oraz 2 mld zł dla JST. Te pieniądze będą mogły zostać przeznaczone na wsparcie budownictwa komunalnego, społecznego i socjalnego - wskazano.

Minister Buda zaznaczył, że prace resortu rozwoju i technologii w przyszłym roku "będą w dalszym ciągu koncentrowały się na zarówno wspieraniu przedsiębiorczości, jak i na zmniejszaniu obciążeń administracyjnych dla obywateli, dialogu gospodarczym i zwiększaniu zasobu mieszkań w Polsce". "Na bieżąco będziemy też reagować na ewentualnie pojawiające się wyzwania" - dodał.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl