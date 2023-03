W. Buda: w ciągu kilku tygodni program wsparcia kobiet w aktywności gospodarczej

W ciągu kilku tygodni zostanie przedstawiony szczegółowy program wsparcia kobiet w aktywności zawodowej, gospodarczej - poinformował w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Kobiety są bardzo kreatywne, chcemy je wesprzeć - zaznaczył.

Szef resortu rozwoju i technologii odniósł się w ten sposób w telewizji TV Republika do zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu poinformował w środę podczas warszawskiej konferencji Polka XXI wieku, że dla kobiet przedsiębiorczych, które chcą tworzyć swoje własne firmy przeznaczony będzie program, który "za chwilę będzie przedstawiony - miliard zł rocznie na działalność gospodarczą zakładaną przez kobiety".

Jak podkreślił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, kobiety są kreatywne - wykonują jednocześnie wiele zadań i potrafią to łączyć. "Często nawet w okresie wychowawczym czy macierzyńskim mają pomysły na swoją aktywność zawodową zaraz po tym, jak wrócą do pracy" - powiedział. Dodał, że chodzi o to, by je wesprzeć "w tych procesach", w ich aktywności zawodowej, gospodarczej.

"Będzie ogłoszony bardzo szczegółowy program, będziemy nad nim pracować, myślę, że w ciągu kilku tygodni zostanie on przedstawiony" - stwierdził Buda.

