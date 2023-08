W. Buda: zależy nam, by rynek zamówień publicznych był bardziej przyjazny przedsiębiorcom, w tym z sektora MŚP

Zależy nam, by rynek zamówień publicznych był bardziej przyjazny przedsiębiorcom, w tym z sektora MŚP - wskazał w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych trafił do konsultacji - poinformował PAP resort rozwoju.

Projekt jest skierowany do uczestników rynku zamówień publicznych, czyli zamawiających i wykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Przewiduje m.in. ograniczenie obowiązków formalnych związanych ze składaniem dokumentów przez wykonawców, a także uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji ich sytuacji przez zamawiających.

Na uwagi Ministerstwo Rozwoju i Technologii czeka do 31 sierpnia br.

"Projekt ustawy o certyfikacji, który przygotowaliśmy w ministerstwie, to efekt szerokiej współpracy z interesariuszami. Zależy nam na tym, aby rynek zamówień publicznych był jeszcze bardziej przyjazny dla przedsiębiorców i szczerzej otwierał się na sektor MŚP. Chcemy, aby wzmacniał potencjał ekonomiczny wykonawców, w szczególności tych najmniejszych. Wszystko po to, aby przeprowadzanie zamówień publicznych było jeszcze łatwiejsze. Będzie to możliwe dzięki certyfikacji zamówień publicznych" - wskazał, cytowany w komunikacie MRiT przesłanym PAP, szef resortu Waldemar Buda.

Zdaniem wiceminister rozwoju Kamili Król pomysł certyfikacji spotkał się z pozytywnym odzewem. "Dostrzeżono korzyści płynące z wprowadzenia certyfikatów. Dla przedsiębiorców oznacza ona mniejszą liczbę składanych dokumentów oraz większą pewność działania na rynku zamówień. Z kolei dla zamawiających, zwłaszcza tych mniejszych, przyśpieszenie weryfikacji zamawiających" - dodała.

Wiceszefowa ministerstwa rozwoju, wskazała, że przygotowanie projektu ustawy poprzedziły konsultacje zielonej księgi.

Jak tłumaczy resort, certyfikacja oznacza możliwość potwierdzenia przez akredytowane podmioty zdolności i zasobów wykonawców (np. doświadczenia zawodowego; sytuacji finansowej; braku zaległości podatkowych). "Wykonawcy będą otrzymywali certyfikaty, które będą mogli wykorzystać w postępowaniach o udzielenie zamówienia w celu wykazana spełniania warunków stawianych przez zamawiających. Dzięki temu, nie będą musieli za każdym razem gromadzić i składać szeregu dokumentów" - podało MRiT.

Zaznaczył, że certyfikaty będą ważne trzy lata.

