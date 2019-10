W budżecie może zabraknąć 5 mld zł. Będzie nowelizacja?

Trzeba będzie znowelizować budżet na przyszły rok - ocenił wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin. "Będzie to decyzja podjęta przez przyszły rząd i przyszły parlament" - dodał.

Przed wyborami parlamentarnymi prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory, podczas pierwszych 100 dni nowej kadencji zostaną albo uchwalone ustawy, albo tam, gdzie problemów nie można regulować drogą ustawową - przyjęte odpowiednie programy rządowe. Dotyczy to m.in. zmian w zakresie "Małego ZUS-u" dla firm.Gowin w radiu Zet był pytany o to, czy rząd będzie przesuwał wprowadzenie obowiązywania podatku handlowego."Jutro jest posiedzenie rządu - być może o tej sprawie będziemy dyskutować. Dla mnie jest rzeczą bezdyskusyjną, że gospodarka rozwija się w tedy, kiedy są uczciwe reguły konkurencji. Dzisiaj ciągle te wielkopowierzchniowe sieci, sklepy mają nieuczciwą przewagę konkurencyjną nad małymi, średnimi sklepami" - powiedział. Zaznaczył jednocześnie, że co do zasady jest zwolennikiem wprowadzenia tego podatku."Co do szczegółów, musimy zapytać np. prawników, jakie jest ryzyko, że w drugiej instancji Trybunał Sprawiedliwości nie podzieli korzystnego dla Polski rozstrzygnięcie pierwszej instancji" - tłumaczy.Komisja Europejska w lipcu br. postanowiła odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wyroku Sądu UE, w którym stwierdził on, że KE popełniła błąd uznając podatek od handlu detalicznego w Polsce za niedozwoloną pomoc publiczną - poinformowała Komisja.16 maja Polska wygrała w Sądzie UE sprawę przeciwko Komisji Europejskiej dotyczącą podatku od sprzedaży detalicznej. Zdaniem sądu "KE popełniła błąd", uznając ten podatek za niedozwoloną pomoc publiczną.Wyrok nie był ostateczny, przysługiwało od niego odwołanie i Komisja je złożyła. Będzie ono rozpatrywane przez Trybunał Sprawiedliwości.