W Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN Orlen ma powstać Pracownia Wodorowa

PKN Orlen planuje uruchomić do 2025 r. Pracownię Wodorową w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku (Mazowieckie). Ma się tam znaleźć m.in. stanowisko do testowania ogniw paliwowych. Koncern ogłosił zapytanie ofertowe na jego dostawę. Odpowiedzi można składać do 22 marca.

"Do 2025 r. PKN Orlen zamierza uruchomić Pracownię Wodorową w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku" - oznajmił koncern w opublikowanej dokumentacji postępowania "Stanowisko przeznaczone do testowania ogniw paliwowych typu z membraną do wymiany protonów PEM - Proton Exchange Membrane".

Jak wyjaśnił PKN Orlen, w Pracowni Wodorowej prowadzone będą "prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarach logistyki całego łańcucha dostaw i zastosowania wodoru jako paliwa do transportu, a w przyszłości również dotyczące technologii produkcji". Koncern podał, że jednym z elementów wyposażania Pracowni Wodorowej ma być stanowisko testowania ogniw paliwowych, którego dotyczy ogłoszone zapytanie ofertowe.

PKN Orlen zaznaczył w opublikowanej dokumentacji, że przedmiotem postępowania jest "dostawa, instalacja, uruchomienie oraz dwukrotne szkolenie z obsługi urządzenia: stanowiska przeznaczonego do testowania ogniw paliwowych typu z membraną do wymiany protonów PEM - Proton Exchange Membrane o mocy do 0,5 kW - pojedyncze ogniwo paliwowe".

Stanowisko ma umożliwić badanie ogniw pochodzących od różnych dostawców. Koncern uściślił, że chodzi o "badanie wpływu jakości paliwa wodorowego na charakterystykę pracy ogniwa paliwowego, w tym sprawność, procesy zanieczyszczenia i samooczyszczania się". Założeniem jest, jak wskazano w zapytaniu ofertowym, odpowiednie zaprogramowanie systemu tak, aby w sposób jak najbardziej zautomatyzowany i bezpieczny umożliwiał przeprowadzanie testów przy zróżnicowanych warunkach pracy.

Wybudowane przez PKN Orlen Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku otwarto w maju 2021 r. Inwestycja trwała od kwietnia 2019 r. i kosztowała ok. 184 mln zł. Placówka, położona w sąsiedztwie głównego zakładu produkcyjnego koncernu, największego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w Polsce, zajmuje się m.in. optymalizacjami procesów produkcji oraz nowymi technologiami w segmentach petrochemii, rafinerii, a także nisko i zeroemisyjnej energetyce.

Obecnie najważniejszą częścią Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN Orlen jest zaplecze testowe z Halą Odwzorowań i Pilotaży o powierzchni prawie 2 tys. m kw., które - jak podkreśla koncern - umożliwia "elastyczną zabudowę" instalacji badawczych i pilotowych o wysokości dochodzącej nawet do 15 metrów - w ten sposób nowe technologie i z rozwiązania "wprost z fazy naukowych doświadczeń będą mogły wkroczyć w etap testowania w okolicznościach bliskich realnym warunkom produkcji".

Otwierając swą placówkę badawczo-rozwojową w Płocku, PKN Orlen podkreślał, że koncern w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych współpracuje m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską i Politechniką Gdańską, a także z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz indywidualnie z wynalazcami.

W ostatnim czasie PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., która obecnie uwzględnia priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł, z czego ok. 120 mld zł zostanie przeznaczonych na "zielone inwestycje", uniezależniające od paliw kopalnych, w tym np. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, biopaliwa nowej generacji oraz odnawialny wodór.

Koncern podał niedawno, że do ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu drogowego i kolejowego, które w ramach Grupy Orlen mają powstać w Europie Centralnej do 2030 r., wodór będzie dostarczany dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii, a także innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór.

Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen do 2030 r. ma wynieść ok. 1 GW, co - jak zapowiada PKN Orlen - w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 kt odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady.

