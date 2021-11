W ciągu kwartału wartość banknotów i monet w obiegu wzrosła o ponad 5 mld zł

Wartość znajdujących się w obiegu banknotów i monet wzrosła na koniec trzeciego kwartału tego roku o 5,4 mld zł - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. W tym samym czasie "życie" banknotu wydłużyło się o 10 dni.

Jak podaje NBP, w sumie wartość pozostających w obiegu monet i banknotów wzrosła na koniec września tego roku do około 347,9 mld zł z około 342,5 mld zł kwartał wcześniej i z około 304,4 mld zł rok wcześniej.

Narodowy Bank Polski poinformował też, że w trzecim kwartale banknot w Polsce spędzał średnio w obiegu 690 dni, to o 10 dni dłużej niż w drugim kwartale roku 2021.

Jak informuje NBP liczba banknotów pozostających w obiegu na koniec trzeciego kwartału wzrosła w stosunku do drugiego kwartału o ponad 16 mln sztuk do 2 mld 945,6 mln sztuk. Z kolei liczba monet będących w obiegu wzrosła o około 237 mln sztuk do 20,8 mld sztuk.

