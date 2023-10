W ciągu ośmiu miesięcy tego roku banki zarobiły 18,5 mld zł

Zysk sektora bankowego od stycznia do sierpnia 2023 r. wyniósł ponad 18,5 mld zł. W sierpniu 2022 r. było to nieco ponad 8,2 mld zł – wynika z opublikowanych we wtorek danych NBP.

We wtorek Narodowy Bank Polski opublikował dane o wynikach sektora bankowego w 2023 r. Wynika z nich, że zysk sektora bankowego od stycznia do sierpnia 2023 r. wyniósł ponad 18,5 mld zł. W sierpniu 2022 r. było to nieco ponad 8,2 mld zł, jednak w ubiegłym roku banki dokonywały odpisów związanych z wakacjami kredytowymi.

Przychody odsetkowe wyniosły od stycznia do sierpnia 2023 r. ponad 112 mld zł (68,8 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego). Koszty odsetkowe banków w tym okresie wyniosły nieco ponad 90,8 mld zł (55,8 mld zł przed rokiem).

Przychody banków z tytułu opłat i prowizji wyniosły w tym roku do sierpnia nieco ponad 16,7 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2022 r. było to niespełna 16,3 mld zł.