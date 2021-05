W czasie pandemii “życie” banknotu w Polsce dłuższe o prawie 280 dni

W czasie trwania pandemii w Polsce banknoty pozostają coraz dłużej w obiegu - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. O ile na koniec pierwszego kwartału 2020 roku banknot w obiegu spędzał średnio 413 dni, to na koniec pierwszego kwartału tego roku było to 690 dni.

W tym czasie wzrosła też wartość znajdujących się w obiegu banknotów. O ile przed rokiem na koniec marca było to około 263,9 mld zł, to na koniec pierwszego kwartału wartość wzrosła do około 327,3 mld zł.

Jak podaje NBP, w sumie wartość pozostających w obiegu monet i banknotów wzrosła na koniec marca tego roku do około 332,8 mld zł z około 269,1 mld zł rok wcześniej.

