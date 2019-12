W Czeladzi otwarto ośrodek społeczny w odnowionym budynku dawnej kopalni

Zrewitalizowany budynek dawnej kopalni Saturn oficjalnie oddano do użytku w środę wieczorem - w górnicze święto, Barbórkę - w zagłębiowskiej Czeladzi (Śląskie). W dawnych kopalnianych warsztatach elektrycznych siedzibę znalazł ośrodek działalności społecznej.

Kopalnia Saturn zakończyła wydobycie w 1996 r., po ponad 100 latach pracy. W 2013 r., dzięki wsparciu funduszy unijnych z poprzedniej perspektywy, w dawnej kopalnianej elektrowni otwarto Galerię Sztuki Współczesnej Elektrownia.

Kolejny projekt, zakładający umieszczenie Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej "Saturn" w sąsiadujących z galerią Elektrownia warsztatach elektrycznych i transformatorowni, samorząd Czeladzi współfinansował obecnymi środkami europejskimi. W efekcie niszczejąca od lat budowla zyskała w ostatnich miesiącach nowe oblicze i przeznaczenie.

Podczas środowej wieczornej uroczystości koncert zagrała górnicza orkiestra dęta i odbył się pokaz ogniowo-pirotechniczny. Po zwiedzaniu warsztatów, w galerii Elektrownia wystąpił śląski artysta Grzegorz Poloczek.

Jak sygnalizował wcześniej burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec, remont warsztatów elektrycznych i transformatorowni był skomplikowany. Obok remontu i dostosowania obu obiektów do nowych funkcji, połączono je szklanym łącznikiem, dającym dodatkową powierzchnię.

Według zapowiedzi czeladzkiego samorządu, po oddaniu obiektów do użytku mieszkańcy w różnym wieku mają realizować w nich swe zainteresowania w zakresie: twórczości artystycznej, edukacyjnej i aktywności fizycznej.

Miasto na wyremontowanie warsztatów i transformatorowni, pod kątem utworzenia siedziby ośrodka społecznego, otrzymało blisko 2,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 - do projektu oszacowanego na 3,9 mln zł.

W marcu ub. roku samorząd Czeladzi otrzymał też z innej części RPO dofinansowanie (16,9 mln zł z RPO i - dodatkowo - 2 mln zł z budżetu państwa) do oszacowanej na 21,1 mln zł inwestycji pod nazwą "Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu".

Jak wyjaśniał wówczas czeladzki magistrat, chodzi o utworzenie w cechowni dawnej kopalni Saturn muzeum poświęconego węglowej tradycji Zagłębia Dąbrowskiego, a także umieszczenie w pokopalnianym obiekcie filii Miejskiej Biblioteki Publicznej - wraz z salą konferencyjną i częścią gastronomiczną.

Według wcześniejszych informacji inwestycja ma polegać na przebudowie dawnej cechowni, łaźni, szatni i części administracyjnej kopalni Saturn oraz adaptacji tego budynku pod kątem nowych funkcji.

Czeladzcy samorządowcy przekonywali, że muzeum pod względem tematyki będzie jedynym tego typu w Zagłębiu Dąbrowskim. Żadna z instytucji muzealnych na terenie pogranicza małopolsko-śląskiego nie porusza bowiem w formie ekspozycji tematycznej kwestii powstania i rozwoju górnictwa, a także jego postindustrialnego dziedzictwa.

W czeladzkim muzeum organizowane mają być m.in.: wystawy stałe i czasowe, wykłady, wieczory autorskie, lekcje muzealne, spacery historyczne. Biblioteka ma włączać się w działania organizowane przez muzeum, a razem mają współpracować z istniejącą już na terenie kopalni Saturn Galerią Sztuki Współczesnej Elektrownia.

Galeria Elektrownia już od kilku lat uważana jest za przykład udanej adaptacji obiektu poprzemysłowego na cele kulturalne. Zakończona pod koniec 2013 r., warta 12,1 mln zł inwestycja miasta (w tym 10,2 mln zł z poprzedniego RPO) objęła jeden z najlepiej zachowanych budynków (i jego otoczenie) dawnej kopalni Saturn.

Zmodernizowany i dostosowany do potrzeb galerii sztuki budynek elektrowni powstał w latach 1902-1908, zaprojektował go architekt Józef Pius Dziekoński. We wnętrzu zachowały się oryginalne maszyny i urządzenia elektryczne, w tym generator z 1903 r., kompresor, gigantyczne przetwornice, pulpit sterowniczy czy 8-tonowa suwnica.