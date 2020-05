W Częstochowie powstanie Śląski Zakład Polregio

Polregio, największy krajowy pasażerski przewoźnik kolejowy, utworzy w woj. śląskim swój zakład, będzie on miał siedzibę w Częstochowie – podała we wtorek spółka. Zarząd powołał już pełnomocnika ds. utworzenia nowego zakładu.

"Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom transportowym Województwa Śląskiego, a także biorąc pod uwagę pozytywne działania Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie rozwoju transportu kolejowego, Zarząd Spółki POLREGIO zdecydował o rozpoczęciu działań prowadzących do utworzenia Śląskiego Zakładu Spółki z siedzibą w Częstochowie" - podała spółka w przesłanym PAP komunikacie.

Jak przekonują przedstawiciele spółki, utworzenie nowego zakładu pozwoli na "stworzenie nowych miejsc pracy w stabilnej i wiarygodnej Spółce prowadzącej ogólnopolską działalność".

Zarząd Polregio powołał już pełnomocnika, który będzie odpowiadał za utworzenie zakładu w woj. śląskim. Została nim Monika Boryczka, dotychczasowa dyrektor Dolnośląskiego Zakładu Polregio. Jak powiedziała Boryczka, do jej pierwszych zadań będzie należała m.in. organizacja struktury nowego zakładu i przygotowanie jego formalnego utworzenia.

"Rosnący potencjał Województwa Śląskiego w zakresie transportu kolejowego oraz nasza współpraca z Województwem Śląskim, oparta o umowę dziesięcioletnią, która jest pierwszą umową zawartą na tak długi okres czasu w historii Spółki, pozwalają nam na zwiększenie zaangażowania POLREGIO w organizację transportu kolejowego w regionie dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla pasażerów" - oświadczył, cytowany w komunikacie, prezes Polregio Krzysztof Zgorzelski.

"Nie boimy się dużych wyzwań i dotrzymujemy słowa w zakresie planów rozwoju Spółki, o których wielokrotnie wspominaliśmy. Pozytywnie zakończony proces restrukturyzacji pozwala nam na kolejne kroki w celu rozwoju z żelazną konsekwencją, w tym +aktywacji+ naszych aktywów na terenie województwa śląskiego" - dodał prezes.

Przedstawiciele Polregio (dawniej Przewozy Regionalne) zaznaczają, że ich spółka już czwarty rok z rzędu wypracowuje dodatni wynik finansowy. Zysk netto w 2019 roku sięgnął 29,38 mln zł, a skumulowany wynik finansowy spółki za lata 2016-2019 wyniósł 211,23 mln zł.Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1900 pociągów Polregio zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie. W ciągu roku z usług tego przewoźnika korzysta ponad 88 mln pasażerów. Pociągi Polregio zatrzymują się na ponad 1900 stacjach. Udział firmy w rynku kolejowych przewozów pasażerskich wynosi ponad 26 proc. Większościowym udziałowcem Spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

Obsługę kolejowych przewozów pasażerskich w woj. śląskim przejęły w grudniu 2012 r. należące do regionalnego samorządu Koleje Śląskie. W całym 2019 r. przewiozły one ponad 20 mln osób. Tabor KŚ to ponad 60 pojazdów.